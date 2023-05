Roland-Garros 2023: Ons Jabeur, à la recherche d’un printemps éternel

Ons Jabeur, 28 ans, a vécu une saison 2022 prolifique. L'année dernière, la Tunisienne était devenue la première joueuse arabe à atteindre une finale de Grand Chelem, à remporter un titre WTA 1000 et à entrer dans le top 10. Elle arrive à Roland-Garros très motivée, malgré un début de saison tronqué par les blessures.

La météo prévoit un temps ensoleillé du côté de la Porte d’Auteuil à l’occasion de l’entrée en lice de la Tunisienne Ons Jabeur, face à l’Italienne Lucia Bronzetti, classée 102e. Jabeur, septième mondiale, qui a subi des blessures durant cette saison, est bien décidée à revenir dans la lumière sur la légendaire terre battue française.

Des fans dans les allées de Roland-Garros

Selon le tirage au sort, la native de Ksar Hellal pourrait se retrouver face à la redoutable Elena Rybakina, quatrième au classement WTA, en quarts de finale. Mais pas de précipitation, Roland-Garros demeure le seul tournoi du Grand Chelem dans lequel Jabeur n’est pas encore parvenue à passer le stade des huitièmes de finale, qu’elle avait atteint en 2020 et 2021. « C’est un bon objectif pour cette année les quarts de finale ! », s'exclame-t-elle à la question d’un confrère qui lui rappelle les quarts historiques parisiens du Marocain Hicham Arazi (1997 et 1998).

« Un peu de stress, rien de nouveau, je connais ces émotions », racontait la tricolore Alizé Cornet, au moment de répondre à la première question sur son état d'esprit lors de sa conférence de presse avant l’ouverture du tournoi. On imagine volontiers que Jabeur aurait eu la même réponse.

« J’adore Paris, être ici. La Tunisie est proche de la France, j’ai des fans », raconte Jabeur. À l’image de la Polonaise Iga Swiatek, toujours numéro une mondiale, tenante du titre, qui « aime revenir ici », Jabeur ne découvre pas Roland-Garros, qu’elle a joué pour la première fois en 2017 en tant que « lucky loser » (elle avait été éliminée au dernier tour des qualifications du tournoi et repêchée pour intégrer le grand tableau, en raison d'un forfait de dernière minute dans celui-ci, Ndlr). Elle avait remporté le tournoi en Juniors.

La reconnaissance pour Jabeur

Il y a un an, avec son titre au Masters 1000 de Madrid et sa finale à Rome, Ons Jabeur était arrivée en favorite aux côtés d’Iga Swiatek. À la surprise générale, elle avait été éliminée dès son premier match. « Je rêve d’un Grand Chelem, il faut que cela arrive un jour ». Et pourquoi pas à Paris ?

Malgré cette désillusion dans la capitale française, l’année 2022 reste tout de même une réussite pour Jabeur qui a atteint ses deux premières finales en Grand Chelem, contre la Russe Elena Rybakina à Wimbledon en juillet, puis face à Swiatek à l’US Open deux mois plus tard.

Depuis 2022, tout a changé pour la tenniswoman : « Les gens me suivent beaucoup en Tunisie. Peut-être que les gens regardent plus le tennis que le foot et cela me réjouit. Cela me donne de l'énergie ». Dans les allées de Roland-Garros, on lui demande des selfies, elle signe des autographes et cela la réjouit.

Pourtant, la Tunisienne, surnommée par ses compatriotes la « ministre du bonheur », nage dans le brouillard, malgré un titre à Charleston sur terre battue en avril dernier. Sa première partie de saison a été perturbée par les pépins physiques. Jabeur n’a pas eu l’occasion de défendre son titre à Madrid en raison d'une blessure au mollet. Elle s’est aussi retirée de Stuttgart après trois jeux contre Iga Swiatek en demi-finale. « Je vais faire de mon mieux, je me suis bien entraîné cette semaine. Je suis à 100% », prévient-elle en souriant.

