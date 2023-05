Foot féminin: l’attaquante des Bleues Marie-Antoinette Katoto forfait pour le Mondial

L'attaquante vedette de l'équipe de France Marie-Antoinette Katoto, blessée gravement à un genou l'année dernière, est forfait pour le Mondial cet été, a appris mardi l'AFP de sources proches de la joueuse et des Bleues. La joueuse française de 24 ans a passé des examens médicaux mardi matin à Clairefontaine et les staffs médicaux des Bleues et du PSG ont estimé qu'elle n'était "pas apte" à participer à la Coupe du Monde en Australie et Nouvelle-Zélande (20 juillet- 20 août). Elle avait déjà été absente de la Coupe du Monde en 2019 en France, pas appelée à l'époque par Corinne Diacre. Sa « guérison est en bonne voie, mais c'est trop juste pour une grande compétition », a expliqué à l'AFP l'entourage de « MAK », qui traîne une grave blessure depuis juillet 2022 et n'a toujours pas regoûté à la compétition. Victime durant l'Euro d'une rupture d'un ligament du genou droit et d'une fissure au ménisque, Katoto est en phase de réathlétisation. Elle a repris la course et retouche le ballon depuis la fin du mois d'avril. « On fera en sorte de respecter l'aspect médical, l'aspect athlétique pour ne pas aller contre l'intégrité physique de cette joueuse qui a encore un avenir brillant devant elle. Mais si on peut l'avoir avec nous, j'en serai le premier ravi », avait expliqué à l'AFP le nouveau sélectionneur des Bleues Hervé Renard le 21 mai dernier.

L'attaquante française Marie-Antoinette Katoto, blessée au genou droit, sort du terrain lors du match de l'Euro face à la Belgique, le 14 juillet 2022 à Rotherham. AP - Rui Vieira