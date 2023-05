JO de Paris: 10 000 personnes porteront la flamme olympique

Ils seront 10 000 relayeurs à porter la flamme olympique qui traversera une soixantaine de départements français de mai à juillet 2024, ont expliqué mardi 30 mai les organisateurs des JO de Paris lors d'une conférence de presse. Les champions de natation Laure et Florent Manaudou ont été désignés pour être « les capitaines » de ce relais de la flamme des JO français, ainsi que Dimitri Pavadé (saut en longueur) et Mona Francis (paratriathlon), a-t-on appris mardi. Coup d'envoi des JO, la flamme, qui sera allumée à Olympie en Grèce comme le veut la tradition, arrivera par la mer à Marseille à bord du trois-mâts Bélem le 8 mai 2024. Elle entamera ensuite un parcours à travers la France jusqu'au 26 juillet 2024, soir d'ouverture des JO de Paris, et « lancera le début des célébrations », explique le comité.

Photo prise lors de la cérémonie d'allumage de la flamme olympique le 12 mars 2020 dans le stade antique d'Olympie, en Grèce. AFP/Archives