Roland-Garros: bonne entrée en matière pour la Tunisienne Ons Jabeur

La Tunisienne Ons Jabeur, 7e joueuse mondiale et deux fois finaliste de tournois du Grand Chelem, a passé sans encombre le premier tour mardi 30 mai à Roland-Garros en écartant 6-4, 6-1, l'Italienne Lucia Bronzetti (65e). En passant à peine plus d'une heure sur le court Philippe-Chatrier, Jabeur a réussi son entrée en lice grâce notamment à 27 coups gagnants (sept seulement de la part de Bronzetti). Finaliste à Wimbledon puis à l'US Open l'an dernier, Jabeur court toujours après sa première victoire en Grand Chelem, et n'a jamais dépassé le stade des huitièmes de finale Porte d'Auteuil, qu'elle a atteint à deux reprises (2020, 2021). La Tunisienne retrouvera une Française au deuxième tour : Océane Dodin, ou Selena Janicijevic, qui s'affrontent également mardi.

Ons Jabeur en conférence de presse à Roland-Garros, le 26 mai 2023. © Pierre René-Worms / RFI