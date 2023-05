Rugby: dans 100 jours, la France accueillera la 10e Coupe du monde en favorite

Dans 100 jours, la France accueillera le dixième Mondial de rugby de l'histoire (8 septembre-28 octobre), pour la première fois en favorite, un statut que les Bleus partageront avec l'Irlande, les All Blacks et les champions en titre sud-africains. Vingt équipes réparties en quatre poules, 48 matches disputés dans neuf stades : la France va vivre à la rentrée pendant presque deux mois au rythme du rugby sur tout son territoire, une sorte de « test » avant d'accueillir les Jeux olympiques à l'été 2024. « On a hâte, les gens ont hâte et je pense que ça va être une belle Coupe du monde », déclare le demi d'ouverture du XV de France Romain Ntamack, dont ce sera le deuxième Mondial après celui de 2019 au Japon, où les Bleus avaient atteint les quarts de finale.

Les Français célèbrent leur victoire lors du coup de sifflet final du match entre la France et l'Afrique du Sud, le 12 novembre 2022 à Marseille. © AFP / SYLVAIN THOMAS