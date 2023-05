Foot: Dembélé et Nkunku de retour en équipe de France

Les attaquants Christopher Nkunku et Ousmane Dembélé reviennent en équipe de France dans la liste dévoilée mercredi 31 mai par le sélectionneur Didier Deschamps pour les matches de qualifications à l'Euro 2024 contre Gibraltar et la Grèce, les 16 et 19 juin. Le défenseur du Real Madrid Ferland Mendy fait également son retour dans le groupe.

L'ailier français du FC Barcelone, Ousmane Dembélé, le 18 avril 2022. AP - Joan Monfort