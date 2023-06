Roland-Garros: la jeune pépite russe Mirra Andreeva au 3e tour de son premier Grand Chelem

La jeune pépite russe Mirra Andreeva (143e mondiale), qui dispute à 16 ans son premier tournoi du Grand Chelem, s'est qualifiée pour le troisième tour de Roland-Garros en balayant la Française Diane Parry (79e) 6-1, 6-2 au deuxième tour, jeudi 1er juin. L'ado russe n'a pas perdu le moindre set Porte d'Auteuil, ses trois tours de qualification inclus. Au premier tour, elle n'avait même pas eu besoin d'une heure pour se défaire de l'Américaine Alison Riske-Amritraj (85e) 6-2, 6-1. Sur le court Simonne-Mathieu ce jeudi après-midi, elle ne s'est pas éternisée non plus (1h17 min). Il y a quatorze mois, Andreeva n'était pas encore classée. Et il y a un an, elle avait atteint les quarts de finale du tournoi juniors sur la terre battue parisienne. Sa qualification pour le troisième tour lui garantit d'ores et déjà de se faire une place dans le top 100 à l'issue de Roland-Garros.