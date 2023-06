JO 2024: à Paris, les valeurs de l’olympisme célébrées sur les murs

REPORTAGE

À mesure qu’approchent les Jeux olympiques et paralympiques de Paris, la capitale poursuit sa mue en sanctuaire du sport. Depuis le 1er juin, 14 affiches artistiques, réalisées dans le cadre de l’Olympiade culturelle par sept artistes, sont exposées au bord de la Seine. Représentant les valeurs des Jeux, elles feront le tour de la France dans quelques mois.

Publicité Lire la suite

Paris se pare de ses habits d’été en ce début juin. Le calendrier a beau dire que le printemps n’est pas terminé, la météo, elle, est déjà estivale. Le soleil brille, le thermomètre flirte avec les 27°C et les Parisiens et Parisiennes en profitent.

Sur le quai de la Mégisserie, au cœur de la capitale, entre le Pont Neuf et le Pont au Change, le trafic est chargé bien sûr. Nous sommes à Paris en plein après-midi, ne l’oublions pas.

Mais quelques mètres plus bas, l’ambiance est plus posée sur la voie Georges-Pompidou. L’allée, en bord de Seine, est réservée aux piétons et aux deux-roues non motorisés. Avec le beau temps et les vedettes qui défilent sur le fleuve, la carte postale est réussie.

Joggers et cyclistes sont de sortie. Les promeneurs sont en nombre aussi. Plus insolites : cette femme en robe de mariée qui circule à skateboard, ou ce toutou bien installé entre les tibias de son maître à trottinette.

Les affiches artistiques des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 sont exposées à compter du 1er juin 2023 sur la Voie Georges-Pompidou. Et à compter de septembre, elles voyageront dans toute la France. © Nicolas Bamba/RFI

C’est cet endroit qui a été choisi par l’Olympiade culturelle, programme artistique pluridisciplinaire, pour présenter sa nouvelle réalisation en vue des Jeux olympiques et paralympiques prévus à Paris dans un peu plus d’un an. Sur les murs, des affiches artistiques ont été installées le 1er juin, dans le cadre de la Nuit Blanche parisienne, qui commence, elle, le 3 juin.

Sept artistes à l'œuvre

Sept artistes ont été invités à produire chacun une affiche olympique et une affiche paralympique. Leurs œuvres (visibles en fin d'article) doivent mettre à l’honneur des valeurs chères au projet de Paris 2024, qui associe sport et art : inclusivité, parité, célébration et innovation.

Chacun y a mis sa touche personnelle. L’illustratrice Fanny Michaëlis a mis en scène des athlètes féminines en action, tandis que le peintre Gilles Elie a opté pour un style abstrait, fait de lignes laissant place à l’imagination. Clotilde Jiménez, touche-à-tout, a mélangé peinture et collage pour représenter ses nageurs et ses sprinters.

Et puis, il y a la griffe de Stéphanie Lacombe, qui a fait appel à une potentielle future championne olympique et à un multimédaillé paralympique. Pour son affiche olympique, la photographe a pris un cliché de Camille « Kami » Regneault, figure française du breakdance, sport qui sera pratiqué pour la première fois aux Jeux en 2024 ; elle apparaît après un entraînement, pensive, comme si elle se replongeait dans sa prestation.

Sur l’affiche paralympique, on retrouve Cyril Moré, sept fois médaillé (dont cinq fois en or) aux Jeux d’Atlanta, de Sydney et d’Athènes en escrime fauteuil ; lui est photographié dans une chambre, entouré de son matériel, observant son épée avec un regard profond.

L'affiche de Stéphanie Lacombe dans le cadre de l'Olympiade culturelle. © Nicolas Bamba/RFI

« Les Jeux rendent ma vie plus dynamique et festive »

Joint par RFI, Cyril Moré se dit « content de mettre à l’honneur (mon) sport ». « Les occasions sont rares, et celle-là était trop belle pour la manquer », confie celui qui a quitté la compétition en 2015. Il ne croise plus le fer et ne dévale plus les pentes – il a aussi pris part aux Jeux d’hiver de Sotchi en 2014 en para ski alpin –, mais le sport et les Jeux ne l’ont jamais vraiment quitté. Très impliqué dans Paris 2024, il conseille aussi Adrien Turkawka, espoir français en escrime fauteuil. « Je suis toujours à fond dans les Jeux. Je suis très content d’avoir ce fil directeur dans ma vie. Ça la rend plus dynamique et festive », lâche-t-il.

Et même avec toute son expérience des Jeux, Cyril Moré en apprend encore, comme avec cette séance photo : « Je découvre tous les jours de nouveaux aspects. Cette fois, c’est l’Olympiade culturelle. C’est hyper fort en symbole. »

L’idée de Stéphanie Lacombe était de montrer un athlète avant la compétition et un athlète après la compétition, avec Cyril Moré dans le premier rôle donc : « C’était une équation compliquée. Il n’y a rien d’évident quand on énonce tout ça comme point de départ. Il a fallu que je m’équipe, que je reprenne mon matériel, que je trouve des sensations, notamment celles de ces moments de concentration où on est un peu perdu dans ses pensées. »

« Il a fallu retrouver un peu de solitude, un peu de tension, peut-être d’appréhension à l’imminence d’un truc énorme dont on a envie, mais qui fait peur aussi. Je crois que chaque compétiteur a un peu de cette dualité dans la tête, le cœur, les tripes avant de se lancer dans l’arène », poursuit le modèle d’un jour.

► À écouter aussi : Jeux paralympiques 2024 : «L'enjeu, gagner des années de qualité de vie pour des millions de personnes»

« Paris 2024 marquera l'histoire »

Le résultat est désormais sur les murs de la Ville Lumière, face à la Seine. Son verdict ? « J’adore la photo de Kamy. Moi, je n’aime pas me voir ! Je vais avoir besoin que des gens sincères et peut-être aussi bienveillants me disent que ça marche ! », rigole-t-il.

Pour le quintuple champion paralympique, « les Jeux de Paris avancent bien, en temps et en heure », et ce « malgré quelques péripéties qu’on n’avait pas imaginées comme la pandémie, la sécurité, la guerre, l’inflation… ». « Pour autant, j’ai l’impression que ce projet hyper solide avance bien et marquera l’histoire des Jeux », croit-il fermement.

« Toutes les semaines, une nouvelle brique est posée », constate Cyril Moré. Les affiches artistiques de Paris 2024 en forment une de plus. La suite arrive très vite. « On est déjà dedans, c’est génial », conclut-il.

Retrouvez les affiches artistiques sur le site de l'Olympiade culturelle

{{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne