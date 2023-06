Foot: Carlo Ancelotti n'a « pas de doutes », Katim Benzema restera au Real

« Nous, nous n'avons pas de doutes »: l'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a affirmé samedi que son buteur star Karim Benzema, courtisé notamment par l'Arabie saoudite, allait rester au club espagnol et honorer une année de contrat supplémentaire. « Benzema est prêt pour jouer demain (contre l'Athletic Bilbao pour la 38e et dernière journée de la Liga, NDLR), il a très bien récupéré » de sa blessure, a déclaré le technicien italien, ajoutant que le Ballon d'or français « a une année de contrat, c'est pourquoi nous, nous n'avons pas de doutes » sur son avenir. « Les légendes du club (dont fait partie Benzema) doivent prendre leur retraite au Real Madrid. Je pense que c'est la façon de penser de tous les supporters et du club, mais après, il y a celle du joueur », a-t-il ajouté en conférence de presse. L'avant-centre français est ces derniers jours au centre de rumeurs sur son avenir. Son contrat avec le Real se termine le 30 juin prochain, mais grâce au Ballon d'Or remporté l'automne dernier, il pourrait automatiquement reconduire son engagement pour une quinzième saison au Real, selon une clause incluse dans son contrat. « Pourquoi devrais-je parler de mon avenir ? Je suis à Madrid. Ceux qui parlent le font sur internet, et la réalité, ce n'est pas internet », avait balayé Benzema jeudi.

Karim Benzema le 16 octobre 2022. REUTERS - JUAN MEDINA