Foot/Ligue 1: Mbappé, meilleur buteur pour la 5e fois de suite, comme Papin

Kylian Mbappé a été sacré meilleur buteur de Ligue 1 pour la cinquième saison d'affilée, une performance seulement réalisée auparavant par Jean-Pierre Papin, samedi à l'issue de la dernière journée. Avec 29 buts, le dernier inscrit samedi contre Clermont (2-3), l'attaquant français du Paris SG devance le Lyonnais Alexandre Lacazette (27 buts) après 38 journées. Papin avait réussi l'exploit d'être sacré cinq fois d'affilée entre 1988 et 1992 avec l'Olympique de Marseille.Il avait marqué 28 buts en 2021-22, 27 en 2020-21, 18 lors de la saison 2019-20 tronquée par le Covid-19 et 33 en 2018-19, sa saison la plus prolifique en L1. « C'est pour l'histoire », a glissé l'attaquant sur Canal+ après la rencontre samedi. Sous contrat la saison prochaine, le N.7 du PSG pourrait devenir le seul joueur à avoir remporté cette distinction six fois de suite.

Kylian Mbappé. REUTERS - PASCAL ROSSIGNOL