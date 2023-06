Roland-Garros: la Tunisienne Ons Jabeur souffre mais rejoint les huitièmes de finale

La N.7 mondiale Ons Jabeur a eu besoin de trois sets pour se qualifier pour les huitièmes de finale de Roland-Garros 4-6, 6-4, 6-2 face à la Serbe issue des qualifications Olga Danilovic samedi soir. Pour une place en quarts de finale, la Tunisienne de 28 ans affrontera l'Américaine Bernarda Pera (36 ans).Après deux sets disputés, Jabeur a rapidement pris le large dans la manche décisive, 4 jeux à 1, double break. Danilovic a débreaké une fois, mais elle s'est tordue la cheville droite dans le jeu suivant et a fini par perdre les deux derniers jeux et s'incliner en un peu plus de deux heures. Titrée à Charleston début avril sur la terre battue américaine, Jabeur n'a pas pu vraiment s'exprimer lors de la saison européenne sur ocre à cause d'une blessure au mollet gauche survenue en demi-finales à Stuttgart. Elle a ensuite dû faire une croix sur le tournoi de Madrid, dont elle était tenante du titre, et a chuté d'entrée à Rome (contre Badosa).

La Tunisienne Ons Jabeur qualifiée pour les huitièmes de finale. Le 03 juin 2023. © Pierre René-Worms