Football: Benzema, 14 ans de bons et royaux services au Real Madrid

Ce dimanche 4 juin, face à l’Athletic Bilbao, Karim Benzema a disputé son ultime match avec le Real Madrid pour la dernière journée du championnat d’Espagne. Une 648e rencontre sous les couleurs d’un club où l’attaquant français restera une légende.

L’annonce de son départ avait été faite ce dimanche matin, sans doute pour offrir dans l’après-midi, au public de Santiago-Bernabeau, l’occasion de rendre hommage une dernière fois à Karim Benzema lors de la dernière journée face à Bilbao. Et les 80 000 spectateurs de l’enceinte madrilène ne se sont pas fait prier pour ovationner l’attaquant français qui n’oubliera pas de sitôt ce moment.

Le Real Madrid n’oubliera pas non plus Karim Benzema, ce gamin qui a débarqué de son Lyon natal en 2009 pour conquérir le plus grand club du monde, à l'instar de ses compatriotes qui ont laissé leurs noms dans l’histoire de la « Maison blanche », Raymond Kopa (1956-1959) et Zinedine Zidane (2001-2006).

Mais Karim Benzema aura bien été le plus grand des Français au Real Madrid, disputant 648 matches pour 353 buts, 148 passes décisives, toutes compétitions confondues et surtout glanant 25 titres dont cinq Ligues des champions.

Deuxième meilleur buteur du club

Il aura été l’exemple de l’attaquant complet dans le club madrilène, tour à tour le plus grand espoir du Real, lieutenant fidèle de Cristiano Ronaldo et enfin leader incontesté dans ses dernières années en Espagne, les meilleures de sa carrière. « El Nueve » (le numéro 9), comme on le surnomme là-bas, quitte Madrid à son apogée : son dernier sacre européen, en 2022, lui avait ouvert les portes du Ballon d'Or, le premier pour un joueur français depuis Zinedine Zidane en 1998.

Sa dernière saison en demi-teinte - échec en demi-finale de C1 contre Manchester City, deuxième place actuellement en Liga - n'aura pas eu le temps d'effacer la trace laissée par « KB9 », dans le sillage d'une campagne européenne héroïque, l'année passée. Avec 15 buts marqués lors de cette édition, il restera l'homme du 14e titre des Madrilènes.

Devenu capitaine, l'international français prendra les commandes du jeu offensif du Real une fois CR7 parti, en 2018. Il reste, derrière son ancien coéquipier, le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club, avec 353 buts.

Ce dimanche, Karim Benzema a ainsi fermé définitivement le chapitre de son histoire avec le Real Madrid, laissant désormais aux supporters un album souvenir de 14 belles années.

