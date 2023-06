Roland-Garros: Alcaraz éteint Musetti et file en quarts de finale

Le N.1 mondial Carlos Alcaraz, principal favori de Roland-Garros avec Novak Djokovic en l'absence de Rafael Nadal, a éteint le talentueux Italien Lorenzo Musetti (18e), autre visage de la nouvelle génération, 6-3, 6-2, 6-2 en huitièmes de finale, dimanche. Qualifié pour les quarts de finale, Alcaraz (20 ans) égale son meilleur résultat sur la terre battue parisienne. Il y avait été stoppé par Alexander Zverev, alors dans le top 5 mondial, il y a un an. Pour une place dans le dernier carré, le jeune Espagnol affrontera soit le Grec Stefanos Tsitsipas, N.5 mondial, soit l'Autrichien Sebastian Ofner (118e). Alcaraz et Djokovic ne sont plus qu'à une victoire chacun de donner vie pour de bon en demi-finales au choc anticipé dès le tirage au sort. Le duel attendu dimanche entre deux des visages de la nouvelle génération du tennis mondial a, lui, finalement tourné court rapidement.

L'Espagnol Carlos Alcaraz qualifié en quart de finale. © Pierre René-Worms