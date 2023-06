MMA: l'UFC revient à Paris le 2 septembre

Un an après son premier événement en France, l'UFC, plus prestigieuse ligue de MMA au monde, sera de retour à Paris le 2 septembre prochain, a annoncé l'organisation lundi 5 juin dans un communiqué. L'UFC ne dévoile pas encore le programme des combats de la soirée, qui aura lieu comme l'an dernier à l'Accor Arena de Bercy, mais cite les noms de trois combattants français dans son communiqué: Ciryl Gane, Nassourdine Imavov et Manon Fiorot. Gane disputerait ainsi son premier combat depuis sa défaite pour la ceinture UFC des lourds contre l'Américain Jon Jones en mars dernier à Las Vegas. La première venue de l'UFC en France, le 3 septembre dernier, avait été une grande réussite avec la victoire des cinq combattants français dans un Bercy électrique et plein à craquer. Les billets seront mis en vente à partir du 23 juin.

Ciryl Gane en janvier 2022. AFP - FREDERIC J. BROWN