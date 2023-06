Mondiaux de Taekwondo: Cheick Cissé, un Ivoirien en or

L’Ivoirien Cheick Cissé a décroché une médaille d’or à Bakou, le dimanche 4 juin 2023, dans la catégorie des plus de 87 kg lors de la Coupe du monde. Au lendemain de son sacre, il a répondu à RFI.

À l'approche des Jeux olympiques de Paris 2024, Cheick Cissé est de nouveau sur le devant de la scène. Le médaillé d’or de Rio 2016 s’est illustré en Azerbaïdjan, avec un titre mondial. Pour se hisser sur la plus haute marche du podium, Cissé Cheick a dominé en finale le Mexicain Carlos Adrian Sansores Acevedo, numéro 2 mondial, champion du monde en 2022. Cheick Cissé avait battu en demi-finale le Croate Pasko Bosic.

« On ne perd jamais vraiment, on prend des leçons »

« Une énorme fierté d’avoir décroché la première médaille d’Or masculine de l’histoire de la Côte d’Ivoire en Championnat du Monde et un immense honneur d’avoir fait résonner l’Abidjanaise au plus haut niveau ! a écrit l’homme de 29 ans sur sa page Facebook. Je suis très reconnaissant du travail accompli par son SEM le Président de la République Alassane Ouattara ainsi que Madame la Première Dame Dominique Ouattara Fondation Children of Africa afin d’aider notre jeunesse à aller au bout de ses rêves. Je voudrais du fond du cœur, remercier mon épouse Dominique Cissé, mon équipe et plus particulièrement mon coach Juan Antonio Ramos Sanchez qui a beaucoup œuvré afin que cet objectif soit atteint. L’unique médaille qui manquait à mon palmarès, j’espère pouvoir continuer à inspirer la jeunesse et à être un exemple de réussite pour les générations futures ».

Au JO de Tokyo en 2021, Cheick Cissé avait été éliminé dès le premier tour cinq années après son sacre historique au Brésil. Une grosse désillusion pour l’Ivoirien qui depuis s’est remis à l’endroit. « Lorsque l’on pratique un sport de combat, on ne perd jamais vraiment, on prend des leçons. Tokyo a servi à ce que je sois champion du monde aujourd’hui. Il faut toujours prendre ce que l’on fait avec positivité, même lorsque cela ne fonctionne pas », confie par téléphone à RFI Cheick Cissé, la voix enjouée. « C’est le seul titre qui manquait à mon palmarès. Je voulais être champion du monde et c’est un objectif que j’ai atteint. Je suis très fier. J’ai tout gagné au Taekwondo et il me restait ce challenge », ajoute-t-il.

Fini le stress des gros régimes

Depuis Tokyo, Cheick Cissé est passé dans la catégorie de poids supérieure : celle des + de 80 kg. « J'ai fait deux olympiades dans la même catégorie et j’ai pris de la masse musculaire avec les années. Désormais, je ne fais plus de gros régimes. C’était beaucoup de stress. C’était la compétition avant la compétition. J’ai fait un bon choix », explique-t-il. Il devait perdre de 10 à 15 kilos avant chaque échéance.

Actuellement numéro un mondial, Cheick Cissé va tenter de rester dans les six premiers de sa catégorie d’ici décembre pour s’assurer une qualification directe pour Paris 2024. D’ici-là, celui qui s’entraîne et vit à Palma de Majorque en Espagne devrait participer à trois Grands Prix. Ensuite, il devra se focaliser sur sa préparation olympique. « Il va falloir se concentrer, ne pas se relâcher, le temps passe très vite et Paris, c'est demain », lâche-t-il.

Le multi-médaillé aux Championnats d’Afrique et Jeux africains sera dans capitale française à l’été 2024, avec l’or en tête, sous la verrière majestueuse du Grand Palais.

