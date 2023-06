Coupe du monde féminine: l’ex-capitaine des Bleues Amandine Henry dans la liste d’Hervé Renard

L'ancienne capitaine de l'équipe de France féminine Amandine Henry a été convoquée mardi dans la liste préliminaire du sélectionneur Hervé Renard en vue du Mondial-2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande (20 juillet-20 août).

Amandine Henry, 33 ans, qui n'a plus connu la sélection depuis décembre 2020, fait partie des 26 joueuses de la pré-liste de Renard, où figurent Eugénie Le Sommer ou encore Kadidiatou Diani mais pas Kheira Hamraoui. La liste définitive comptera 23 joueuses. Privé sur blessures des attaquantes Marie-Antoinette Katoto et Delphine Cascarino, Renard a fait confiance à Diani et Le Sommer en attaque, mais aussi Clara Matéo et Viviane Asseyi.

Meilleure buteuse de la saison de D1 (17 buts), Diani est blessée à une épaule depuis la fin du mois de mars, mais elle doit être remise sur pied d'ici au Mondial.

Hamraoui laissée à quai

La Parisienne Sandy Baltimore a en revanche été écartée, au profit de la novice Vicki Becho (19 ans, Lyon) et de la jeune Naomie Feller (21 ans, Real Madrid). Au milieu, Hamraoui n'est pas convoquée, comme lors du premier rassemblement de Renard en avril, juste après sa nomination en remplacement de Corinne Diacre, débarquée. Ce secteur de jeu sera occupé par Henry, Kenza Dali, Laurina Fazer, Grace Geyoro, Oriane Jean-François, Léa Le Garrec, Sandie Toletti et Amel Majri, qui devrait se rendre en Australie avec sa fille née en juillet 2022, une première chez les Bleues.

Direction l’Australie 🦘🌏

Autour de la capitaine Wendie Renard, qui disputera sa 4e Coupe du monde, la défense est sans grande surprise, avec Selma Bacha, Estelle Cascarino, Elisa De Almeida, Sakina Karchaoui, Eve Périsset, Maëlle Lakrar et Aïssatou Tounkara, de retour malgré un temps de jeu nul à Manchester United.

La Lyonnaise Griedge Mbock, blessée de longue date, est logiquement absente.

Quatre gardiennes ont été convoquées pour trois dans la liste finale : la N.1 Pauline Peyraud-Magnin, Mylène Chavas, Constance Picaud et Solène Durand.

Les Bleues démarrent leur stage de préparation le 20 juin et entrent en lice au Mondial le 23 juillet à Sydney contre la Jamaïque.

