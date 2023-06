Foot: le Trophée des champions 2023 décalé en janvier

Le Trophée des champions 2023 entre le Paris Saint-Germain et Toulouse ne se tiendra pas à Bangkok (Thaïlande) le 5 août comme prévu mais ailleurs « à l'étranger » et « début janvier », a indiqué le président de la LFP Vincent Labrune. Le traditionnel match entre le champion de France (PSG) et le vainqueur de la Coupe de France (Téfécé) « n'aura pas lieu cet été en Thaïlande pour des raisons complètement indépendantes de la Ligue de football professionnel (LFP) », a expliqué le dirigeant. Depuis 2009 et un Bordeaux-Guingamp à Montréal, la LFP s'efforce de délocaliser son Trophée des champions pour promouvoir la Ligue 1 à l'étranger. Les deux précédents se sont disputés à Tel-Aviv, la rencontre s'est aussi jouée par exemple en Chine (2014, 2018 et 2019), au Maroc (2011 et 2017) ou aux États-Unis en 2012.

Kylian Mbappé, capitaine du PSG, célèbre la victoire du championnat de France de Ligue 1, le 27 mai 2023 à Strasbourg. Ce 28 mai, il remporte le Trophée UNFP de meilleur joueur de la saison. REUTERS - PASCAL ROSSIGNOL