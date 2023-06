Foot: le Turc Burak Yilmaz prend sa retraite

L'attaquant turc Burak Yilmaz, champion de France avec Lille en 2021, a annoncé lundi 5 juin prendre sa retraite à l'âge de 37 ans. « Je veux annoncer à tout mon pays que je mets fin à ma carrière. Je suis très heureux et fier », a déclaré le « Kral » (roi), comme il a longtemps été surnommé en Turquie, lors d'une conférence de presse à Istanbul. Le joueur, qui évoluait cette saison en première division néerlandaise sous les couleurs du Fortuna Sittard, a indiqué qu'il souhaitait poursuivre dans le football en tant qu'entraîneur. L'ancien international turc (77 sélections, 31 buts) avait annoncé l'an dernier sa retraite internationale après la défaite de la Turquie en demi-finale des barrages européens pour le Mondial-2022 au cours duquel il avait raté un penalty. Yilmaz, qui a porté notamment les couleurs des trois grands clubs stambouliotes, Besiktas, Fenerbahçe et Galatasaray, a participé sous le maillot de la Turquie aux Euro 2016 et 2020.

Buruk Yilmaz avec le maillot de Lille. REUTERS - CHRISTIAN HARTMANN