Roland-Garros: Karolina Muchova et Aryna Sabalenka en demi-finale

La Tchèque Karolina Muchova (43e) a dominé mardi 6 juin la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (333e), finaliste en 2021, 7-5, 6-2 pour se qualifier en demi-finale de Roland-Garros. Muchova rencontrera en demie la Biélarusse Aryna Sabalenka (2e), qui a battu l'Ukrainienne Elina Svitolina. Dans un nouveau match à dimension politique, Svitolina n'a pas serré la main de Sabalenka à l'issue de la partie, et les deux joueuses n'ont pas non plus partagé de photo d'avant-match au filet.