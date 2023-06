Cyclisme: un triplé inédit depuis 1958 pour les Français sur le Critérium du Dauphiné

Trois victoires lors des trois premières étapes : le cyclisme français a réalisé un triplé inédit depuis 1958 sur le Critérium du Dauphiné, répétition générale avant le Tour de France, après la victoire de Christophe Laporte mardi 6 juin au Couteau (Loire). « Ce n'est pas anecdotique. Ça fait plaisir à tout le monde, on voit que le cyclisme français se porte bien », a commenté le coureur de Jumbo-Visma qui avait déjà remporté la première étape. La veille, c'est Julian Alaphilippe qui avait levé les bras sur la deuxième étape de cette 75e édition. Pour voir trois victoires françaises d'entrée sur le Dauphiné, hors prologue, il faut remonter à 1958 et les succès de Francis Pipelin, Camille Le Menn et Jean Lerda.

La victoire de Christophe Laporte mardi 6 juin au Couteau. AFP - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT