Foot: Enfin, Manchester City s’offre la Ligue des champions

Manchester City s’est offert sa première Ligue des champions face à l’Inter Milan ce samedi 10 juin à Istanbul en Turquie. L’Espagnol Rodri a délivré les siens en seconde période alors que City était la plupart du temps très fébrile (1-0).

Un City favori. Un Pep Guardiola, sacré en 2009 et 2011 avec le FC Barcelone mais tenu en échec depuis son arrivée en 2016 en Angleterre, qui rêve de remporter la C1 depuis douze années et l’espoir immense des supporters nerazzurri de ramener le trophée à Milan, treize années après le dernier. La soirée à Istanbul s’annonce magique avec Manchester City obsédé par un premier titre, et la renaissante Inter Milan.

Erling Haaland muet

Deux années après la première finale, perdue contre Chelsea, les Citizens s'avancent en grandissimes favoris dans le stade olympique Atatürk, à l'ouest de la métropole turque, où ils espèrent balayer le revenant italien, sacré en 1964, 1965 et 2010.

Après avoir mis en miettes le Real Madrid en demi-finale, Manchester City n’a pas l’intensité nécessaire pour faire douter le club italien en début de rencontre. La défense haute pratiquée par l’Inter Milan met à mal City et Erling Haaland, rarement trouvé à la pointe de l’attaque. Il faut attendre la 27e minute pour voir le Camerounais André Onana repousser une frappe de l’international norvégien, qui signe la première action dangereuse de City depuis le coup d’envoi. Finalement, la seule de la première période.

Contre toute attente, Manchester City est très loin de maîtriser son sujet. Pour ne rien arranger les choses, Kevin De Bruyne rend les armes après seulement 35 minutes sur blessure. Au retour des vestiaires, City ne propose rien de convaincant, avec une équipe empruntée, loin de ses performances habituelles en Premier League. Les Citizens, qui tentent de devenir la quatrième formation anglaise à remporter la Ligue des champions, après Manchester United (1999, 2008), Liverpool (2005, 2019) et Chelsea (2012, 2021), sont plus que fébriles.

Pep Guardiola est à une unité de Carlo Ancelotti

Parfois, la chance vous sourit dans les moments les plus improbables. Rodri signe son deuxième but en C1 cette saison d’un enroulé du droit, après un centre en retrait de Bernado Silva, pour permettre aux hommes de Pep Guardiola de se remettre à l’endroit (68e). Juste après, Dimarco a la balle d’égalisation. Sa reprise lobée de la tête tape la transversale (71e).

Avec trois Ligue des champions à son palmarès, Pep Guardiola n'est plus qu'à une unité de Carlo Ancelotti, le technicien le plus titré (4), et arrive au niveau de Zinédine Zidane et de l'Anglais Bob Paisley, également couronnés en C1 à trois reprises. Racheté en 2008 par le cheikh Mansour, membre de la famille royale émiratie, City remporte donc la compétition reine en Europe pour la première fois. Les Citizens succèdent au palmarès au Real Madrid, et réalisent le triplé après leur succès en championnat et en Coupe d'Angleterre.

