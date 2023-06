Les 24 Heures du Mans fêtent leur 100e édition

Ce samedi après-midi 10 juin est donné le coup d'envoi des 24 Heures du Mans. Une édition particulière, puisque la célèbre course automobile fête ses 100 ans. Voilà donc un siècle que Ferrari, Porsche, Alfa Romeo ou Jaguar se battent en piste pour remporter l'une des épreuves ultimes du sport auto. Retour sur 100 ans d'histoire de la course.

Publicité Lire la suite

Ces images restent gravées dans la mémoire. Des pilotes qui foncent vers leurs voitures, garées en épi. Le son des moteurs qui vrombissent. Et qui s'élancent pour 24 heures d'une course folle. Créée en 1923, la course emprunte un tracé de 13,6 km sur les routes départementales du sud du Mans et une section du circuit permanent Bugatti, et dure, comme son nom l'indique 24 heures. Elle demeure l’une des trois courses automobiles les plus prestigieuses au monde avec le Grand Prix de Monaco et les 500 miles d’Indianapolis.

Tertre Rouge, Mulsanne, Arnage... ce sont 13 626 km de virages légendaires qui ont fait la renommée d'Alfa Romeo, Bentley ou Ferrari. Et qui ont aussi vu de terribles drames. « 1955, c’est la tragédie, entend-on à l’époque. Au passage devant les tribunes, accrochage entre l’Austin-Healey de Macklin et la Mercedes du Français Levegh, qui vole dans la foule à 230 km/h. Le bilan est lourd : 81 morts. »

Départ à 16h

Mais Le Mans continue d'entretenir la magie. Notamment, grâce à un certain Enzo Ferrari, qui enchaîne les victoires. Et à Steve McQueen, amoureux de la course automobile, qui en 1971, interprète le rôle d'un pilote de course dans le film Le Mans de Lee H. Katzin et à qui est consacré également un documentaire sur l'épreuve, Steve McQueen The Man & Le Mans en 2015.

Depuis, les courses s'enchaînent et les vainqueurs aussi : le Belge Jacky Ickx, l'Espagnol Fernando Alonso, ou encore le Danois Tom Kristensen, détenteur du record de victoires aux 24 Heures du Mans, neuf en 18 participations entre 1997 et 2014. Côté constructeur, le XXIe siècle marque la domination d'Audi, Porsche et Toyota. Mais la tendance pourrait bien s'inverser cette année. Pour son retour dans la compétition, Ferrari a signé la pole position, une première en 50 ans.

Juin 1955: l'Argentin Juan Manuel Fangio est sur le départ des 24 Heures du Mans. Son nom passera à la postérité. Getty Images - El Grafico

Le départ est donné à 16h, heure de Paris.

Les 24 Heures du Mans, juin 1965. Getty Images - Robert Riger

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne