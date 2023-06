MMA: la légende Amanda Nunes se retire sur une dernière victoire à l'UFC

Double championne du monde à l'UFC, en poids coqs et en poids plumes, Amanda Nunes a défendu la première de ses deux ceintures samedi 10 juin à Vancouver, au Canada, face à la Mexicaine Irene Aldana. La « Lionne » brésilienne de 35 ans a annoncé dans la foulée la fin de sa brillante carrière. Les arts martiaux mixtes (MMA) perdent celle qui est considérée comme la meilleure combattante de l'histoire.

Publicité Lire la suite

« Double championne pour toujours. C'est la soirée parfaite pour me retirer. » C'est avec beaucoup d'émotion qu'Amanda Nunes a conclu sa carrière samedi, lors de l'UFC 289 dans la Rogers Arena de Vancouver, où elle venait de remporter le combat principal de la soirée. Fidèle à la coutume, la combattante a posé ses gants et ses ceintures dans l'octogone en signe d'adieu.

Avant cela, il y avait un nouveau combat de défense du titre de championne du monde des poids coqs à assurer. Détrônée par Julianna Peña en décembre 2021, puis victorieuse de la revanche en juillet 2022 (et à nouveau détentrice du titre par conséquent), Amanda Nunes devait affronter l'Américaine une troisième fois. Mais la « belle » n'aura pas lieu. Peña, blessée aux côtes début mai, a dû renoncer. Et c'est donc Irene Aldana qui a pris la relève.

La Mexicaine n'a toutefois pas vraiment existé face à la Brésilienne. Dominante au sol, puissante dans ses coups, l'impératrice du MMA n'a laissé aucune ouverture à Aldana. Sans surprise, Amanda Nunes l'a emporté nettement par décision unanime. Après quoi, elle a annoncé au public son retrait de l'octogone.

Le repos d'une guerrière

« Je me suis battu pendant tellement longtemps et je n'en peux plus. Je veux profiter de la vie, voyager avec ma famille. J'ai quitté ma famille très jeune et je veux revenir auprès d'eux », a déclaré « A Leoa » (« La Lionne »), rejointe par sa fille pour célébrer cette dernière victoire. « Mon épouse Nina (ancienne combattante de MMA, ndlr) m'a accompagné durant toute ma carrière. Elle est enceinte et nous sommes sur cette route depuis si longtemps. Je suis encore assez jeune pour profiter de tout ce que j'ai accompli. Je veux voyager, être avec ma famille. Je veux aussi passer plus de temps avec ma famille au Brésil », a-t-elle ajouté.

Amanda Nunes met un terme à sa carrière en MMA avec 23 victoires, 5 défaites, en tant que double championne du monde de l'UFC et avec le statut officieux de meilleure combattante de l'histoire. Première femme à détenir les ceintures de deux divisions simultanément à l'UFC – seuls Conor McGregor, Daniel Cormier et Henry Cejudo en ont fait de même chez les hommes –, elle est resté invaincue pendant sept ans, de 2014 à 2021, et a notamment accroché à son tableau de chasse Ronda Rousey, Holly Holm et Valentina Shevchenko (deux fois).

Oliveira s'impose et défie Makhachev pour la revanche

Six mois après avoir perdu son titre des poids légers face au Russe Islam Makhachev, Charles Oliveira a signé une grosse performance pour son combat de retour. Le Brésilien, opposé au coriace Beneil Dariush juste avant Nunes VS Aldana, a été brillant.

Offensif, « Do Bronx » n'a pas eu besoin de recourir à sa science du jiu-jitsu pour battre l'Américain. D'un high-kick lourd, il a ébranlé son adversaire avant de faire pleuvoir une pluie de coups sur lui. L'arbitre n'a eu d'autre choix que de mettre un terme au calvaire de Dariush dès la première reprise.

Le Brésilien Charles Oliveira dominant l'Américain Beneil Dariush lors de l'UFC 289 à Vancoucer. USA TODAY Sports via Reuters Con - Sergei Belski

Auteur de la performance de la soirée, Charles Oliveira consolide son record de victoires avant la limite (20 désormais). Et sauf surprise, il aura droit à son combat revanche en octobre face à Makhachev. S'adressant au patron de l'UFC, Dana White, le Brésilien a scandé : « Je suis le prochain ! Dana, tu sais que je suis le prochain pour la ceinture ! Même si Makhachev veut m'affronter chez lui, je suis prêt ! »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne