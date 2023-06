Tour de Suisse: Biniam Girmay devance Démare dans la deuxième étape

L'Érythréen Biniam Girmay a remporté lundi au sprint massif la deuxième étape du Tour de Suisse après 173 km entre Beromünster et Nottwil, alors que le Suisse Stefan Küng a conservé le maillot jaune pour cinq secondes. Intelligemment, le sprinteur d'Intermarché-Circus-Wanty s'est glissé dans l'ouverture laissée par Wout Van Aert (Jumbo-Visma), parti trop tôt, pour coiffer le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ), pourtant bien emmené par Küng dans les derniers kilomètres. À 23 ans, Girmay s'offre une nouvelle victoire de prestige à moins de trois semaines du départ du Tour de France qu'il va découvrir cette année. Au classement général, Küng sauve sa place de leader acquise dimanche dans le prologue avec cinq secondes d'avance sur Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), qui a grappillé une seconde de bonification dans le deuxième sprint intermédiaire, et six sur Van Aert.

Le cycliste érythréen Biniam Girmay. (Illustration). AP - Gian Mattia D'Alberto