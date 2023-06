Basket: neuf blessés par balle à Denver en marge du titre NBA des Nuggets

Neuf personnes ont été blessées par balle et un suspect a été arrêté à Denver, dans l'ouest des Etats-Unis, après des tirs près de l'enceinte où les Nuggets ont remporté lundi soir le titre NBA, a annoncé mardi 13 juin la police locale. Trois des blessés sont en état critique tandis que les autres ont subi des blessures non létales, a déclaré la police sur Twitter. Les tirs ont eu lieu à un peu plus d'un kilomètre de la Ball Arena, où les Nuggets ont battu lundi le Heat de Miami, remportant ainsi la finale du championnat professionnel nord-américain de basket-ball. Après la rencontre, les supporters des Nuggets sont rapidement descendus dans les rues de la capitale du Colorado pour fêter ce premier titre de leur histoire en 47 saisons de NBA.