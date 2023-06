Foot: le Mondial féminin sera visible gratuitement dans 34 pays d'Europe

Le Mondial féminin (20 juillet-20 août) sera visible sur les chaînes gratuites de télévision de 34 pays d'Europe, dont les cinq plus grands pays de football pour lesquels aucun diffuseur n'avait encore été désigné, a annoncé la Fifa mercredi 14 juin. L'instance de Zurich, qui négociait l'attribution des droits TV du tournoi organisé en Australie et Nouvelle-Zélande avec l'Union européenne de radio-télévision (UER), a élargi l'accord trouvé à l'automne dernier avec 28 pays à « la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Ukraine », a-t-elle précisé. Aucun détail financier n'a été dévoilé par la Fifa. Dans les pays cités apparaissent aussi la Belgique, l'Autriche, la Croatie, l'Irlande, la Roumanie, la République tchèque et la Turquie, mais pas le Portugal, la Grèce, les Pays-Bas, la Suède, le Danemark, la Norvège et la Finlande.

L'attaquante Megan Rapinoe soulève le trophée après la victoire des Etats-Unis face aux Pays-Bas en finale du Mondial-2019 féminin de foot, le 7 juillet 2019 à Décines-Charpieu AFP/Archives