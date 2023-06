Tennis: Nick Kyrgios admet avoir été en hôpital psychiatrique

Nick Kyrgios a été admis en hôpital psychiatrique alors qu'il envisageait de se suicider lors du tournoi de Wimbledon en 2019, révèle le joueur australien dans un nouvel épisode de la série « Break Point », diffusée sur Netflix à partir du 21 juin. « Je pensais réellement à me suicider », raconte-t-il, selon le journal The Australian. Coqueluche controversée du public, Kyrgios a connu une année 2019 très difficile, régulièrement critiqué pour ses frasques sur les courts. Battu par Rafael Nadal au deuxième tour de Wimbledon, il raconte avoir porté un manchon au bras droit lors de ce match pour couvrir ses cicatrices. « Je buvais de l'alcool, je prenais de la drogue, je me suis éloigné de ma famille et de mes proches. J'ai perdu à Wimbledon, et quand je me suis réveillé, mon père pleurait, assis sur mon lit. Ça a été le déclic, je me suis dit "Ok, je ne peux pas continuer comme ça". J'ai fini dans un service psychiatrique à Londres pour régler mes problèmes », explique-t-il, toujours selon The Australian. Depuis, Kyrgios s'est « complètement remis dans le bon sens » jusqu'à atteindre la finale de Wimbledon l'an dernier, perdue contre Novak Djokovic 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (7/3).

L'Australien Nick Kyrgios le poing serré lors de la finale du tournoi de Wimbledon, le 10 juillet 2022, face au Serbe Novak Djokovic. AP - Kirsty Wigglesworth