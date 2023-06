Inde: le patron de la fédération de lutte inculpé de harcèlement sexuel

Le président de la Fédération indienne de lutte (WFI) a été inculpé de harcèlement sexuel à la suite d'accusations de plusieurs des meilleures lutteuses du pays, a annoncé jeudi 15 juin la police de New Delhi. Les accusations contre Brij Bhushan Sharan Singh ont été publiquement lancées en janvier par Vinesh Phogat, l'une des lutteuses les plus médaillées de l'histoire du pays, et par Sakshi Malik, médaillée de bronze olympique en 2016. Selon les athlètes, le président de la WFI s'est livré à des attouchements et leur a demandé des rapports sexuels. Président de la WFI depuis une dizaine d'années, Brij Bhushan Sharan Singh est en outre un puissant député du parti Bharatiya Janata (BJP) du Premier ministre Narendra Modi.

Texte par : RFI Suivre