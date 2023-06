Quarante-sept footballeurs victimes de trafic d'êtres humains libérés par la police au Portugal

Quarante-sept jeunes footballeurs, dont 36 mineurs, ont été secourus par la police portugaise lors d'un coup de filet lancé lundi 12 juin contre un réseau de trafic d'êtres humains lié à un centre de formation du nord du Portugal. Les victimes, des hommes originaires de pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud, ont été placées dans des institutions « sous la protection de l'Etat ». Deux Portugais et cinq sociétés ont été mis en examen dans le cadre cette opération, baptisée « El Dourado », au cours de laquelle plusieurs « passeports et titres de séjours » ont été saisis. D'après les médias locaux, les victimes étaient séquestrées dans les locaux de l'académie de football Bsports, à Riba d'Ave, dans les environs de Vila Nova de Famalicao (nord). Les joueurs devaient témoigner devant un juge avant de regagner leurs pays d'origine. L'une des deux personnes mises en examen a été identifiée par les médias comme étant Mario Costa, un des responsables de l'académie Bsports et président de l'assemblée générale de la ligue de football portugaise, poste duquel il a démissionné mercredi en affirmant n'avoir commis aucune illégalité.

