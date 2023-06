Cyclisme: mort de Gino Mäder sur le Tour de Suisse après une chute dans une descente de col

L'équipe Bahrain-Victorious a annoncé vendredi 16 juin la mort de Gino Mäder, coureur suisse de 26 ans, qui avait été victime d'une chute violente au cours de la 5e étape du Tour de Suisse, jeudi 15 juin. « C'est avec une grande tristesse et le coeur lourd que nous devons annoncer le décès de Gino Mäder. Gino a perdu sa bataille face aux graves blessures qu'il a subies. Notre équipe entière est dévastée par cet accident tragique », annonce son équipe dans un communiqué. C'est dans la descente vertigineuse du col de l'Albula que Gino Mäder est tombé dans un ravin. Selon les organisateurs du Tour de Suisse, le jeune coureur avait « été immédiatement réanimé et transporté à l'hôpital de Coire par voie aérienne. » Gino Mäder était passé professionnel chez Dimension Data en 2019. Lors de sa carrière, Gino Mäder a remporté des victoires d'étape au Tour d'Italie et au Tour de Suisse.

Le Suisse Gino Mäder, vainqueur de la 6e étape du Tour d'Italie 2021, le 13 mai 2021. AP - Massimo Paolone

