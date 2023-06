Cyclisme / Tour de Suisse: étape «neutralisée» après la mort de Gino Mäder

La sixième étape du Tour de Suisse entre Coire et Oberwil-Lieli a été « neutralisée » après la mort du coureur suisse Gino Mäder, victime d'une grave chute en fin d'étape la veille, a annoncé vendredi 16 juin l'organisation. « Le peloton prendra le départ des 30 derniers kilomètres; la course sera neutralisée aujourd'hui, et l'intégralité des coureurs formera un cortège en hommage » au coureur de 26 ans de l'équipe Bahrain-Victorious « jusqu'à la ville arrivée », selon le direct officiel de l'épreuve. Gino Mäder occupait la 27e place du classement général lorsqu'il est tombé jeudi à 14 km de l'arrivée, dans la descente du col de l'Albula. Retrouvé inerte dans un ravin en contrebas, il avait été réanimé puis transporté à l'hôpital de Coire, où il a succombé à ses blessures ce vendredi. La chute mortelle de Gino Mäder rappelle celles du Belge Wouter Weylandt en 2011, dans la descente du Passo del Bocco, à 25 km de l'arrivée de la 3e étape du Giro, et de l'Italien Fabio Casartelli en 1995, dans la descente du Portet d'Aspet lors de la 15e étape du Tour de France.

