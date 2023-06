Natation: Léon Marchand, comme un poisson dans l’eau avant Paris 2024

Léon Marchand, qui sera aux Mondiaux de Fukuoka (Japon), du 23 au 30 juillet 2023, point d’orgue de la saison, a brillé lors des championnats de France avec 5 titres. Mais le nageur français est surtout programmé pour briller à Paris 2024, grand rendez-vous de sa jeune carrière.

Publicité Lire la suite

À deux ans des Jeux olympiques de Paris, la natation française avait les yeux rivés sur un gamin de 20 ans, titré à deux reprises lors des Mondiaux de Budapest. En Hongrie, Léon Marchand avait décroché le premier titre mondial de sa carrière lors de la finale du 400 m quatre nages. « Je pense que maintenant, je peux m’appeler un bon nageur », avait commenté celui qui, au passage, avait établi six records de France en huit courses. Il avait aussi remporté le 200 m quatre nages et s'était offert une médaille d'argent sur le 200 m papillon.

La natation française tient un nouveau phénomène

Après sa 6e place en finale du 400 m quatre nages des Jeux de Tokyo en août 2021, et à seulement 19 ans, Léon Marchand avait pris la décision de quitter Toulouse pour l’Arizona et la ville de Phoenix où il entendait poursuivre sa progression sous les ordres de Bob Bowman, ancien mentor d’un certain Michael Phelps, légende américaine des bassins avec ses 28 médailles olympiques, dont 23 en or. Un choix payant.

Avec Léon Marchand, la natation française tient un nouveau phénomène, annoncé comme la star des JO de Paris 2024. Lors des championnats de France du 11 au 16 juin, le jeune homme a suscité l'admiration du public, mais aussi des autres nageurs qui espèrent profiter de sa vague à un an des JO à domicile. « Il nous tire vers le haut », apprécie ainsi Damien Joly, spécialiste de la longue distance.

Interrogé avant le début de la compétition, Florent Manaudou, capitaine des Bleus, s'attendait de son côté « à voir nager un nageur exceptionnel ». « Il a pris de la viande, c'est cool », a-t-il souri en évoquant la transformation physique du Français depuis qu'il s'entraîne aux États-Unis. Marchand a remporté cinq titres de champion de France en 2023 : 200 m brasse, 200 m nage libre, 200 m papillon, 200 m quatre nages et 400 m quatre nages.

Le clan Marchand espère en tout cas que l'effet Léon puisse donner un nouvel élan au relais français, à la peine depuis quelques années. « On veut qu'il fasse (le relais 4x200 m) », a déclaré Bob Bowman, qui entraîne le Français depuis maintenant deux ans. « On veut qu'il nage des courses où il peut faire des médailles et c'est une bonne chance pour la France. Les autres doivent un peu accélérer, mais ils le feront, et ils seront alors tous plus rapides », promet le coach américain.

Il faut dire que dans la famille Marchand, le sport va au-delà de la passion, c’est une religion. Ses parents sont d’anciens nageurs olympiques. Le père, Xavier Marchand, a été vice-champion du monde du 400 m quatre nages en 1998, et sa mère, Céline Bonnet, multiple championne de France et participante aux Jeux olympiques de 1992 (sans oublier aussi son oncle Christophe Marchand, qui a pris part aux Jeux de 1988 et 1992).

« On est tous concernés, même son petit frère, Oscar »

« Avec les miens, on adore ça. On regarde les records, c’est de famille », assurait-il dans les colonnes de Libération. « On absorbe tout ce qui se passe, on en parle, poursuit Céline Bonnet, sa mère, devenue hôtesse de l’air. On connaît ses concurrents pour Paris, on est tous concernés, même son petit frère, Oscar ».

Ses parents, qui ont connu une expérience américaine en fin de carrière, en Alabama, l’ont incité à faire ses valises et vivre ses rêves. « Je me suis un peu évadé, j’ai dû apprendre à vivre tout seul. Là-bas, les gens croient en leurs rêves, on a le droit de dire : "J’ai envie d’être champion du monde”. Ici, on va penser : "Il est un peu prétentieux alors qu’il a fini 6e [aux JO de Tokyo en 2021, ndlr].” Aux États-Unis, les athlètes l’affirment, ce n’est pas grave, même s’ils échouent », confirme le fils prodige. Grand blond aux yeux bleus, Léon Marchand a tout pour devenir le nageur français qui marquera l’histoire de Paris 2024.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne