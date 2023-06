Éliminatoires Euro 2024:  la France s’offre la Grèce avant de partir en vacances

La France s’est imposée ce lundi 19 juin face à la Grèce au Stade de France (1-0). Kylian Mbappé est l’unique buteur de la soirée.

Publicité Lire la suite

Avec un 54e but cette saison à la 55e minute sur penalty, Kylian Mbappé a permis à la France de s’imposer au Stade de France lors de la dernière sortie des Bleus avant des vacances bien méritées. Mbappé est devenu à 24 ans et demi le plus jeune joueur à atteindre les 70 sélections en équipe de France.

Et maintenant les vacances

Dans l'enceinte de Saint-Denis, les hommes de Didier Deschamps étaient à 90 minutes de refermer leur riche exercice 2022-23, marqué par une finale mondiale au Qatar en décembre dernier et un début d'année 2023 sans fausse note, avec trois victoires et aucun but encaissé. Le succès poussif contre Gibraltar vendredi dernier à Faro (3-0) a toutefois laissé transparaître une certaine lassitude chez les Bleus, au bout d'un mois de juin rarement tranquille dans les années impaires, sans grande compétition.

Après deux victoires en deux matches (contre Gibraltar et l'Irlande), la Grèce, qui réalisait un probant début de qualifications à l'Euro 2024, s’est donc inclinée dans la banlieue parisienne. Les Bleus, qui ont joué trois rencontres (4-0 face aux Pays-Bas, 1-0 en Irlande et 3-0 contre Gibraltar), savaient qu'ils pouvaient prendre le large avec une nouvelle victoire à domicile, dans un groupe B où les deux premiers décrocheront leur ticket pour l'Euro en Allemagne à l'été 2024.

En seconde période, Antoine Griezmann avait l’occasion de doubler la mise sur coup franc, mais le ballon est passé juste au-dessus de la barre transversale (73e). La Grèce, réduite à 10 à la 69e minute après l’expulsion de Konstantinos Mavropanos pour une charge sur Randal Kolo Muani, n’a pas plié malgré les assauts des Bleus, comme cette frappe de Mbappé après une belle talonnade de Griezmann (81e).

Dans le groupe B, les Bleus comptent 12 points en quatre rencontres, loin devant la Grèce qui reste à 6 points, mais avec un match de moins. Les Bleus peuvent partir en vacances le devoir accompli. Prochain rendez-vous : le 7 septembre face à l'Irlande, toujours au Stade de France.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne