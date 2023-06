Paris 2024: les Jeux européens, première épreuve de qualifications pour la boxe tricolore

La compétition va rassembler du 23 juin au 2 juillet les meilleurs boxeurs du Vieux Continent à Cracovie en Pologne, avec un enjeu de taille. Il s'agira de la première épreuve de qualifications olympiques pour les Jeux de Paris 2024 avec 44 quotas attribués de manière nominative.

Publicité Lire la suite

« Il va falloir que nos athlètes se surpassent, l’adversité sera rude, il y aura les meilleurs Européens. L’Europe reste le continent qui remporte le plus de médailles aux JO. On a tout fait pour que nos boxeurs soient dans les meilleures conditions possibles. Nous sommes optimistes », souligne d'emblée Dominique Nato, président de la Fédération française de boxe, interrogé par RFI.

À Cracovie, il sera possible d’obtenir son billet pour Paris 2024. Dans chaque catégorie de poids, il y aura deux ou quatre quotas olympiques pour les Jeux. Les finalistes, voire les demi-finalistes des Jeux européens 2023, seront assurés de participer aux prochains JO.

Qualifier au moins deux hommes et deux femmes

En tant que pays organisateur, la France a automatiquement trois places réservées. Mais la FFB veut voir plus de pugilistes tricolores prendre part à la fête. Ceux qui n’auront pas eu le sésame dès les Jeux européens auront encore deux tournois de qualifications olympiques en 2024 pour obtenir leur place. Après le zéro pointé de Tokyo en 2021, la boxe française, qui avait largement brillé à Rio en 2016, veut revenir dans la lumière. Ils seront 325 athlètes venus de 42 pays, répartis dans 13 catégories de poids (sept chez les hommes, six chez les femmes), à tenter de valider leur place pour la « ville lumière ».

« À Cracovie, on voudrait qualifier au moins deux hommes et deux femmes », annonce Dominique Nato. L'équipe de France de boxe va compter sur certains médaillés au Brésil pour les Jeux européens 2023. Estelle Mossely, Mathieu Bauderlique et Sofiane Oumiha font partie du voyage.

Engagée dans la catégorie des -57 kg, la Française Amina Zidani est ambitieuse. « Après les Championnats du monde en Inde (16 au 26 mars 2023), les Jeux européens restent la plus grosse échéance de cette année 2023, raconte Amina Zidani, qui était revenue de New Delhi avec une médaille de bronze. Même s’il y a du stress, je me sens en forme après une très bonne préparation ». « Tout le monde veut arracher sa qualification, il va falloir donner le maximum. Se qualifier une année avant les Jeux, c’est un truc exceptionnel. J’ai envie de vivre ça. Ensuite, je crois que je pourrai passer les meilleures vacances de ma vie », sourit-elle. Amina Zidani aura atteint la première partie de son objectif. Mais c'est bien l’or qu’elle vise à domicile devant sa famille.

Pour Billal Bennama (Mouches, -51 kg), médaillé d’argent en Inde, les Jeux européens sont aussi une étape importante pour Paris 2024. « Je suis capable de la faire. J’ai beaucoup travaillé la technique. Je suis content et prêt pour performer à Cracovie. Je rêve de Paris 2024, il n’y aura pas de meilleurs Jeux pour moi lors de la carrière », raconte celui qui avait été éliminé en huitièmes de finale à Tokyo. « Il faut rester méfiant. Mais si j’obtiens la qualification, je pourrai vivre un été serein », conclut le natif de Toulouse, qui avait obtenu sa qualification pour le Japon une année avant. De quoi espérer un bis repetita.

Les boxeurs français sélectionnés pour les Jeux européens 2023 Femmes Wassila Lkhadiri - Mouches, -50 kg

Delphine Mancini - Coqs, -54 kg

Amina Zidani - Plumes, -57 kg

Estelle Mossely - Légers, -60 kg

Emilie Sonvico - Welters -66 kg

Davina Michel - Moyens, -75 kg Hommes Billal Bennama - Mouches, -51 kg

Riad Labidi - Plumes, -57 kg

Sofiane Oumiha - Légers, -63,5 kg

Makan Traoré - Mi-moyens, -71 kg

Mathieu Bauderlique - Mi-lourds, -80 kg

Soheb Bouafia - Lourds, -92 kg

Djamili Dini Aboudou Moindzen - Super-lourds, +92 kg

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne