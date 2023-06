Foot: l’Espagnol Marcelino sera le nouvel entraineur de l’Olympique de Marseille

Marcelo Gallardo n'était pas complètement convaincu et Paulo Fonseca n'était pas disponible, alors l'OM s'est tourné vers l'Espagnol Marcelino, un technicien expérimenté et respecté en Liga, pour remplacer le démissionnaire Igor Tudor.

Publicité Lire la suite

Libre depuis juin 2022 et son départ de l'Athletic Bilbao, où il a passé 18 mois mitigés, Marcelino Garcia Toral a trouvé un accord avec Marseille, a-t-on appris mercredi auprès d'une source proche des négociations. Marcelino n'était probablement pas le tout premier choix du président marseillais Pablo Longoria et de son bras droit Javier Ribalta, avec lesquels il va pourtant former un trio 100% espagnol à la tête de l'OM.

Mais les discussions avec Gallardo se sont enlisées, celles avec Fonseca n'ont jamais vraiment décollé, Lille n'étant pas disposé à se séparer de son coach, et la piste Christophe Galtier ne faisait pas totalement l'unanimité. Alors, Longoria s'est tourné vers Marcelino, un nom qui a été évoqué à l'OM à chaque changement d'entraîneur depuis le départ d'André Villas-Boas.

Deux fois meilleur entraîneur de Liga

Car l'Asturien de 57 ans est une vieille connaissance de Longoria, et même un peu plus. "Je ne peux pas être objectif parce que c'est un ami", avait ainsi répondu le dirigeant marseillais au quotidien sportif espagnol Marca, qui lui demandait en novembre dernier son avis sur la possible désignation de Marcelino à la tête de l'équipe d'Espagne.

Les deux hommes se sont rencontrés en 2006, au Recreativo Huelva, que Marcelino venait de faire monter en première division espagnole. À tout juste 20 ans, Longoria y débutait lui sa carrière dans le recrutement.

Elu deux fois meilleur entraîneur de Liga, Marcelino n'a jamais entraîné hors d'Espagne et est peu connu du grand public en Europe. Mais, cet ancien milieu de terrain à la carrière sans grand éclat, même s'il a été international Espoirs, a pour lui vingt ans d'expérience en première division.

Et même s'il n'a pas coaché de géants de la Liga comme le Real Madrid ou Barcelone, il a eu en mains des clubs de bon calibre comme Valence, Villarreal ou Séville, qu'il a également dirigés en Ligue Europa ou en Ligue des champions.

Prolonger Sanchez…

Si Marcelino sera probablement moins rigide que Tudor, qui a laissé derrière lui un vestiaire usé, les joueurs marseillais ne doivent toutefois pas s'attendre à un coach laxiste. Réputé dur et intransigeant sur la forme athlétique, Marcelino est un adepte presque exclusif du 4-4-2, avec un jeu rapide et direct après la récupération.

À Marseille, l'Espagnol devra en tout cas rapidement trouver la recette. Alors que la reprise de l'entraînement est fixée au 3 juillet, dans moins de deux semaines, l'OM doit en effet jouer dès le 8 ou 9 août un très important 3e tour préliminaire de Ligue des Champions.

À défaut de stabilité sur le banc, où Marcelino sera le cinquième technicien à s'asseoir en un peu plus de deux ans après Villas-Boas, Larguet, Sampaoli et Tudor, l'OM a en effet besoin de continuité en C1.

Quant à Longoria, après avoir réglé la question du coach, il va désormais pouvoir se tourner vers le mercato, avec la prolongation de contrat d'Alexis Sanchez en dossier prioritaire.

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne