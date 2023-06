JO 2024: une nouvelle perquisition vise un cabinet de conseil en sport

Keneo, un cabinet de conseil spécialisé dans le sport, fait l'objet mercredi 21 juin d'une perquisition dans l'une des deux enquêtes préliminaires du parquet national financier (PNF) visant les marchés passés pour les JO 2024 à Paris. Les instances dirigeantes de Keneo, un cabinet créé en 2008, n'étaient pas disponibles pour un commentaire dans l'immédiat. D'après une source proche du dossier, la perquisition dans les locaux du centre de Paris de Keneo a débuté dans la matinée et était toujours en cours à l'heure du déjeuner. Elle s'inscrit dans le cadre d'une enquête ouverte en 2017 par le PNF et confiée à l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF). Selon le PNF, cette enquête concerne une série de marchés attribués notamment par le Comité d'organisation des Jeux olympiques 2024 (Cojo) et le GIP 2024 (le comité de candidature qui précédait le Cojo, NDLR). Les infractions visées sont prise illégale d'intérêts, détournement de fonds publics, favoritisme et recel de favoritisme. Dans un article de mai 2017, avant même que Paris ne soit officiellement désignée ville-hôte, Mediapart avait indiqué que Keneo avait déjà reçu 2 millions d'euros de contrats du GIP 2024. Le site d'investigations pointait de potentiels conflits d'intérêts entre l'équipe officiellement chargée de préparer la candidature française et l'agence d'événementiels. Edouard Donnely, patron de Keneo entre 2015 et 2018 puis cofondateur d'une agence nommée RNK, est devenu directeur exécutif des opérations du Cojo en novembre 2022.

Les anneaux olympiques à Paris, ville hôte des JO 2024. © AP/Michel Euler

