NBA: le long chemin de la Draft raconté par le Malien Adama Sanogo

Avec la Draft en ligne de mire (ce jeudi à New York), le pivot malien Adama Sanogo (21 ans) n’est plus qu’à quelques heures de réaliser son rêve : jouer en NBA. Mais pour en arriver là, le champion universitaire 2023 avec Connecticut a dû passer par plusieurs étapes pour taper encore un peu plus dans l’œil des franchises, et se retrouver dans la meilleure situation possible. Coup de projecteurs sur les coulisses du processus menant au « grand soir ».

Houston, lundi 4 avril dernier, NRG Stadium. Après avoir porté Connecticut au titre national, le pivot Malien Adama Sanogo (21 ans) découpe sa partie du filet de l’arceau, une tradition pour les champions, et fait coup double en remportant le titre de meilleur joueur de la March Madness, le tournoi de basketball universitaire. Une première pour l’histoire, en devenant ainsi le premier Africain à décrocher ce doublé. Mais l’intérieur de Bamako a déjà l’esprit tourné vers la suite, signe de son ambition débordante.

« Dès le soir-même, j’ai dû réfléchir à la suite à donner à ma carrière. Je pouvais rester un an de plus à l’université, mais je rêve de NBA depuis longtemps, j’ai donc décidé de m’inscrire à la Draft. Dès que j’ai clôturé mon chapitre à UConn, je me suis remis en mode "guerrier", sans attendre. C’est ma personnalité, depuis que je suis arrivé aux États-Unis : je me projette toujours vers l’avant, et je sentais que j’avais fait le tour de la question à l’université. La NCAA [le championnat universitaire] n’était qu’une étape », raconte Adama Sanogo.

L'heure des premiers tests

Le samedi, il est en tête du cortège de la parade de son équipe à Hartford, devant plus de 50 000 personnes, célèbre son titre avec les fans, et profite de ses derniers moments de sportif-étudiant. Dès la semaine suivante, il annonce son départ du campus, rend les clés de son appartement, et dévoile sa signature avec Alex Saratsis, le puissant agent de Giannis Antetokounmpo et Stephen Curry, afin de se mettre dans les meilleures dispositions pour l’intense processus qui mène à la Draft.

Il n’a pas le temps de souffler, et remet le bleu de chauffe dès le 12 avril, direction Indianapolis, et le centre d'entraînement et de performance de l’agence Octagon, dont il a rejoint les rangs.

« Avec d’autres prospects qui visent la NBA, on a travaillé sur tout : le physique, mais aussi le jeu, avec des entraîneurs spécialisés, les déplacements défensifs, les tirs extérieurs, et une préparation aux entretiens que l’on passe lorsque l’on fait des tests avec les différentes franchises NBA. Il faut être prêt pour répondre à des questions sur nous, notre vie, sur nos ambitions et notre mentalité. C’est un point crucial dans le processus », précise-t-il.

Sanogo démarre ses premiers tests, « workouts » comme on les appelle de ce côté de l’Atlantique, d’abord à Oklahoma City, puis n’hésite pas à doubler ses sessions d'entraînements dans la perspective de la première grande échéance du processus menant à la Draft, avec le Combine de Chicago. Rendez-vous incontournable pour les prospects, cet événement de trois jours qui a lieu chaque année début mai et permet à tous les directeurs sportifs de NBA de voir tous les prétendants à l’étage supérieur les uns face aux autres, et de mesurer le travail déjà effectué par les jeunes depuis la fin de leur saison universitaire.

« On passe tous les mêmes tests : la détente, la réactivité, on nous mesure, on nous pèse, on fait tous les tests physiques possibles. La data [donnée] est centrale en NBA, et les recruteurs veulent avoir tous les chiffres en main pour nous évaluer. Ensuite, on fait des oppositions tout terrain, et il faut tirer son épingle du jeu », précise-t-il. Sanogo séduit, et casse la baraque lors des deux matches qu’il réalise, avec 18 points et 10 rebonds de moyenne.

De New York à Los Angeles, en passant par Chicago et... la Maison-Blanche

À 40 jours de la Draft, le rythme ne baisse pas d’un cran. Sanogo poursuit son « tour des États-Unis » pour passer des tests spécifiques avec les franchises NBA qui veulent en savoir plus sur lui. Le Malien n’a pas le temps de souffler. Il cumule les miles, et effectue 18 visites dans différentes franchises.

Chaque équipe à ses spécificités, et demande des tests physiques, techniques, mais aussi des entretiens en tête-à-tête avec la direction, qui veut tout savoir sur des prospects sur lesquels seront investis des millions de dollars. « Le côté terrain est assez varié, on nous teste sur notre jeu offensif, les tirs d’un peu partout du parquet, mais aussi l'enchaînement des efforts, car la NBA, physiquement, c’est trois matchs par semaine », dit-il, avant d’ajouter que « la partie de l’entretien est très intéressante, et [qu']on n’hésite pas à te poser des questions sur ta vie privée, sur ton parcours, sur les difficultés que tu as rencontrées, et ta capacité d’adaptation, car les Américains sont très exigeants sur la cohésion d’un groupe. J’ai parlé du Mali, des étapes qui m’ont mené aux États-Unis et sur le fait que je ne lâche jamais. Je suis un joueur d’équipe, j’ai répété que mon but est de me mettre à disposition du collectif en toutes circonstances. Je sais que j’ai marqué des points positifs sur cet aspect. »

Sanogo bénéficie de 12 heures de coupure dans son processus de préparation pour la Draft le 26 mai dernier, avec un voyage express à Washington pour la réception à la Maison-Blanche de son équipe championne universitaire, dans la plus grande tradition des sports US. Capitaine des Huskies, il a l’honneur de donner un maillot au président Joe Biden, et d’échanger avec lui.

« C’était juste fou ! Un jeune venu du Mali qui se retrouve à discuter avec le président américain, j’ai halluciné. Il m’a dit qu’il m’avait suivi de près et qu’il avait adoré mes performances. C’est un souvenir pour la vie », sourit-il.

Le sentiment du devoir accompli

La parenthèse est de courte durée, et le retour à la salle, et dans les avions, est quasi immédiat. Les heures de vol pour rejoindre les différentes villes sont très nombreuses, et Sanogo passe de New York à Los Angeles, puis à San Antonio en quelques jours. La récupération entre les tests et les voyages est primordiale. « On n’arrête pas, je ne vois pas trop les semaines passées depuis que j’ai commencé. Et j’ai terminé le 20 juin, avec un passage par Milwaukee, souffle-t-il. C’est éprouvant, et il faut savoir se reposer sur quelques heures, même si l'enchaînement est intense. Mais, c'est le genre de sacrifice qu’il faut faire pour s’ouvrir les portes de la NBA. »

À quelques heures du grand soir, Adama Sanogo est serein et a le sentiment du devoir accompli. Alors qu’il aurait pu venir à Brooklyn pour assister à la cérémonie et voir son nom être appelé par le président de la ligue, il préfère rester à Indianapolis en toute tranquillité, avec quelques amis, pour passer la soirée dans un restaurant et vivre la Draft à sa manière.

« Je n’aime pas trop l’attention, donc j’ai décidé de rester hors de New York. Mais, j'ai hâte d’être à ce grand soir. Je vais réaliser un rêve et aussi savoir où je vais jouer la saison prochaine. Je veux aller dans une équipe qui aura un projet solide pour moi, quel que soit l’endroit dans le pays », affirme-t-il. Et de conclure : « Je suis fier de ma préparation, et je pense à mon pays, et à la jeunesse malienne. Je veux continuer à être un bon exemple pour eux. J’ai hâte de retrouver les parquets au plus vite malgré deux mois et demi d’une rare intensité. »

