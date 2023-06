JO 2024: la flamme olympique va traverser la France du Mont-Saint-Michel aux Antilles

La flamme olympique va traverser pendant 80 jours la France sur près de 12 000 kilomètres à partir du 8 mai 2024, et passera par le Mont-Saint-Michel, les Antilles ou encore le Château de Versailles, ont annoncé vendredi 23 juin les organisateurs des JO de Paris.

Le parcours est désormais officiel. Portée par 10 000 relayeurs, la flamme olympique, allumée le 16 avril en Grèce, arrivera par bateau le 8 mai à Marseille avant de traverser plus de 400 villes, et cinq territoires ultra-marins, pour arriver à Paris le 26 juillet. Mont-Saint-Michel, Antilles, château de Versailles : pendant plus de deux mois, la flamme olympique fera un périple qui se veut « festif » malgré les menaces de perturbation par des activistes.

La torche allumée à Olympie

Si toutes les collectivités locales n'ont pas répondu à l'appel, en partie pour certaines en raison du coût jugé excessif, la flamme olympique va tout de même traverser 64 territoires pendant plus de deux mois. Après avoir été allumée le 16 avril à Olympie, la torche va effectuer neuf jours de relais en Grèce avant de prendre le bateau pour rejoindre la France. La flamme va naviguer sur la Méditerranée à bord du mythique Bélem, un des plus anciens trois-mâts européens, pour arriver à Marseille.

Le lieu de l'allumage de la vasque à Paris n'est officiellement toujours pas arrêté, l'hypothèse de la Tour Eiffel, plusieurs fois évoquée, n'a pas été confirmée par le patron du Cojo, Tony Estanguet. Le parcours ne sera pas linéaire, avec des sauts de puce pour relier les territoires partenaires. Évidemment, à l'instar du parcours du Tour de France, la flamme, traitée avec les égards dignes d'un chef d'État, sera accompagnée d'une caravane, composée de sponsors. Et comme pour le Tour de France, elle passera dans des lieux emblématiques du pays.

Un tiers des porteurs de flamme sera sélectionné par le comité d'organisation et le mouvement sportif, un autre tiers par les parrains du relais de la flamme BPCE (banque et assurance) et Coca-Cola, un autre tiers par les autres partenaires des JO et les derniers 10% par les territoires accueillant la flamme.

Dernier passage en France en 2008

La flamme olympique n'est plus passée en France depuis 2008 à Paris, une journée du mois d'avril qui avait tourné au fiasco. Le passage de la torche dans la capitale avait en effet été émaillé de nombreux incidents, sur fond de tension entre Pékin, organisateur des JO et le Tibet, dont de nombreux sympathisants étaient venus sur le parcours dénoncer l'attitude de la Chine.

La sécurisation du parcours est assurée par les services de l'État qui ont pris « très au sérieux », selon une source proche du Cojo, les menaces pesant sur la traversée de la flamme, notamment en raison du climat social né de la réforme des retraites et de nombreux et éparpillés appels à perturber le parcours. Sans vouloir détailler le dispositif, le comité a assuré que la flamme serait protégée par une « bulle itinérante de sécurité » qui protègera la flamme et ses porteurs.

(Avec AFP)

