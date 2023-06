Eurobasket: les Françaises échouent de peu face aux Belges en demi-finale

L'équipe de France féminine de basket n'est pas passée loin de l'exploit face à des Belges dominatrices tout au long de la rencontre (67-63), ce samedi 24 juin en demi-finale du Championnat d'Europe à Ljubljana. Privées d'une 6e finale consécutive, les Bleues affronteront la Hongrie ce 25 juin pour décrocher la médaille de bronze.

Les Françaises ont été muselées par la défense belge et l'excellente prestation d'Emma Meesseman (à droite).

La force de l'habitude pour les Bleues. Pour la 8e fois d'affilée, l'équipe de France féminine de basket disputait les demi-finales du Championnat d'Europe de basket. Et face à elle s'avançait un adversaire de choix : la Belgique, seule autre nation avec la France à être encore invaincue lors de cette Euro féminin et meilleure attaque de la compétition.

Les « Belgian Cats » se sont montrées très agressives dès l'entame de la rencontre, s'installant rapidement à proximité de la raquette des Bleues. Les joueuses de Rachid Meziane ont d'abord manqué d'adresse à trois points face à une défense française appliquée. L'équipe de France a pu compter sur sa vétérane Sandrine Gruda, auteure d'un début de match rythmé et de lancers francs efficacement obtenus face à Kyara Linskens, pour rester au coude à coude avec leurs voisines dans les premières minutes.

Mais les Belges se sont rapidement détachées au score en multipliant les phases offensives et en réglant la mire face à l'équipe de France, recroquevillée devant sa raquette. Trop maladroites lors des rares rebonds offensifs grattés aux joueuses belges, les Bleues n'ont pas su s'extirper de l'énorme pression exercée par leurs adversaires, menées par un excellent duo Meesseman-Vanloo (respectivement 18 et 16 points à la pause).

Après un premier quart temps largement dominé par les Belges (18-8), les Françaises se sont ressaisi lors du second acte en mettant fin à leur disette offensive pour limiter la casse (22-26). Mais toujours en échec total sur leurs tirs à 3 points et impuissantes face aux assauts continus des « Belgian Cats » survoltées, ce maigre sursaut de l'équipe de France faisait pâle figure à la mi-temps (30-44).

Un come-back français trop tardif

Les Bleues sont revenues sur le parquet avec de nouvelles intentions lors du troisième quart temps, en étant plus efficace en attaque face au rouleau compresseur belge. Elles ont notamment provoqué plusieurs fautes face à Antonia Delaere et Kyara Linskens pour obtenir de précieux lancers francs. Sandrine Gruda, irréprochable dans cette rencontre, et Alexia Chartereau ont porté l'équipe de France pour revenir à huit points d'écart des Belges avant le dernier quart temps (46-54).

Plus accrocheuses, les Françaises ont bataillé jusqu'au bout pour instiller le doute chez leurs adversaires et inverser la tendance, en profitant notamment de la baisse de régime d'Emma Meesseman en défense. Elles sont même passées très proches de l'exploit en revenant à seulement 2 points d'écart des Belges dans les dernières secondes avec une possession en leur faveur. Mais les quelques imprécisions du camp français dans les ultimes instants ont mis fin à leurs espoirs d'atteindre une 6e finale consécutive et de décrocher un 3e sacre européen (63-67).

TERRIBLE APRÈS UN TEL COMBAT. QUE C'EST DUR. LES BLEUES JOUERONT LE BRONZE DEMAIN#PassionnémentBleu #BELFRA pic.twitter.com/HTW7XVH3FU — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) June 24, 2023

L'équipe de France affrontera la Hongrie pour la médaille de bronze ce dimanche 25 juin, qui serait synonyme d'un huitième podium consécutif sur la scène européenne, une série inédite depuis la domination de l'URSS et de la Tchécoslovaquie entre les années 1950 à 1990. De leur côté, les Belges ont rendez-vous avec l'histoire et tenteront de remporter leur tout premier sacre européen face aux Espagnoles.

