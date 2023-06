Jeux européens: l'équipe de France sacrée championne par équipes de natation acrobatique

L'équipe de France a été sacrée championne d'Europe par équipes de natation acrobatique, ce samedi 24 juin à Cracovie, et offre à la délégation tricolore sa première médaille d'or de cette 3e édition des Jeux européens. Les sœurs Charlotte et Laura Tremble, Manon Disbeaux ainsi que sept autres Françaises ont obtenu la note de 214 points, devançant l'Ukraine (209) et l'Italie (202) sur le podium. Elles avaient déjà décroché la médaille de bronze la veille lors de l'épreuve technique par équipes. Cette année, les délégations s'affrontent dans 29 sports différents, dont 19 disciplines olympiques, jusqu'au 2 juillet. Certaines épreuves comme la natation artistique font office de Championnats d'Europe, alors que d'autres permettent d'obtenir des quotas ou des points pour le classement de qualification olympique en vue des Jeux de Paris 2024.

L'équipe de France lors de l'épreuve technique par équipes aux Jeux européens, le 23 juin 2023 à Oświęcim. © AFP / JANEK SKARZYNSKI

