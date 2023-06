JO 2024: les torches olympiques, la passion enflammée de Kader Si-Tayeb

REPORTAGE

Dans les travées de la 27e édition de la Foire mondiale des collectionneurs olympiques, du 23 au 25 juin 2023 à Paris, son étal ne passe pas inaperçu. Voilà une vingtaine d’années que Kader Si-Tayeb collectionne un objet emblématique des Jeux : les torches olympiques. Plongée dans une collection peu commune et chargée d’histoire.

Le stade Charléty de Paris a des allures de caverne d’Ali Baba en ce début d’été 2023. Les Jeux olympiques et paralympiques n’auront lieu que dans un peu plus d’un an dans la Ville Lumière, mais la ferveur monte déjà. Et l’esprit des Jeux règne dans l’enceinte sportive.

Quelque 150 passionnés des Jeux, venus de plus de 20 pays différents, se sont donnés rendez-vous pour la Foire mondiale des collectionneurs olympiques. Leurs cargaisons s’étalent sous les yeux des curieux et des chineurs. Les pin’s et badges se comptent par milliers. Les tickets, programmes, affiches des Jeux sont partout. On trouve aussi des photos dédicacées, des timbres rares, des tenues officielles, des médailles…

Et puis, il y a le stand de Kader Si-Tayeb. Devant lui se dresse une série d’objets emblématiques de l’olympisme : les torches. Les fameuses torches qui font parcourir le monde à la flamme olympique, partie de son berceau grec jusqu’aux villes-hôtes des Jeux.

« On a l’impression de faire partie des Jeux »

Kader Si-Tayeb a été piqué par les Jeux il y a environ 20 ans. À l’époque, ce Français travaille comme ingénieur mais souhaite se réorienter dans l’événementiel sportif. Une opportunité se présente lorsque les XVe Jeux asiatiques se préparent. Pour la première fois, ils sont prévus au Moyen-Orient, à Doha au Qatar, du 1er au 15 décembre 2006. Kader Si-Tayeb est engagé pour l’organisation du relais de la flamme olympique.

« C’est comme cela que j’ai fait mon premier événement international, explique-t-il. Ensuite, j’ai pu reproduire sur les Jeux olympiques d’été de Pékin 2008, les Jeux olympiques d’hiver de Vancouver 2010… C’est devenu mon travail. » Et une passion.

Les torches olympiques « en disent beaucoup sur leur époque », explique le collectionneur Kader Si-Tayeb. © Nicolas Bamba/RFI

La torche utilisée par l’ultime relayeur pour allumer la vasque olympique est soigneusement gardée. Mais hormis celle-ci, à part car très iconique, des centaines ou des milliers de torches sont conçues pour les relayeurs qui transportent la flamme tout au long du trajet qui mène à la cérémonie d’ouverture.

En 2006, pour les Jeux asiatiques de Doha, Kader Si-Tayeb s’occupe de l’organisation et a le privilège de compter parmi les coureurs : c’est ainsi qu’il obtient un premier objet « collector ». Quatre ans plus tard, au Canada, il fait à nouveau partie des 12 000 relayeurs des Jeux d’hiver de Vancouver. Le passionné gagne cette fois sa première torche des Jeux olympiques. « Celle-ci me tient forcément à cœur », confie-t-il en souriant. Les souvenirs sont aussi inoubliables :

« C’est super, c’est un moment extraordinaire. On a l’impression de faire partie des Jeux. On est un maillon de la chaîne qui a ramené la flamme, depuis l'allumage en Grèce jusqu'à la cérémonie d'ouverture et la fin des Jeux. »

Toute l’ironie de la torche des Jeux de Berlin 1936

Les torches que les collectionneurs convoitent ne sont plus fonctionnelles. Une fois le relais terminé, « l’organisateur s’arrange pour désactiver le système d’allumage qu’on appelle le brûleur », explique Kader Si-Tayeb. En cas de panne de courant chez lui, pas le choix : « Bougies et briquet, comme tout le monde ! », rigole celui qui en compte une vingtaine de torches, de 1936 à 2022.

Mais le plus important n’est pas là pour lui. Ces torches sont avant tout des symboles forts, des témoins « qui en disent beaucoup sur leur époque ». Celles des Jeux qui se sont déroulés en Asie dans les années 1960 (Tokyo 1964, Sapporo 1972) ont laissé place à des « designs plus futuristes » lors des Jeux récents (Pékin 2008 et 2022). « C'est intéressant de voir comment chaque édition s'approprie le design de la torche et reflète sa culture et son époque », observe le connaisseur.

Des écoliers d'une classe de CM2 de l'école Moenoa, à Tiarei sur l'île de Tahiti, ont visité la Foire mondiale des collectionneurs olympiques, le 23 juin 2023 au Stade Charléty de Paris. Ils ont notamment découvert les torches olympiques exposées. © Ni*

La torche des Jeux olympiques de Berlin porte une lourde histoire. Cette édition fut organisée en 1936 en Allemagne, sous l’ère nazie d’Adolf Hitler. Et pourtant… « 1936, c’est le premier relais de l’ère moderne. Quand le baron Pierre de Coubertin a réinstauré les Jeux modernes (en 1896 à Athènes, NDLR), il n'y avait pas de relais. Ce sont les Allemands qui ont décidé symboliquement de recréer ce relais, d'allumer la flamme à Olympie en Grèce et de la ramener à Berlin en passant par différents pays », explique Kader Si-Tayeb. « C'est quand même assez ironique qu'un symbole de paix et de fraternité ait été remis au goût du jour par l'Allemagne nazie », ajoute-t-il.

Selon les experts croisés au stade Charléty, il est plus compliqué de dénicher des torches des Jeux d’hiver, produites en quantités moindres par rapport à celles des Jeux d’été. Certaines pièces sont extrêmement rares. « Il y a des prix délirants », confirme Kader Si-Tayeb. Si certaines torches sont accessibles pour 1 000 euros, « certaines partent aux enchères à 500 000 ou 700 000 euros ».

Maintenant, les yeux se tournent vers Paris 2024. Le parcours de la flamme a été dévoilé ce vendredi 23 juin, mais le design de la torche est encore un mystère. Tout juste sait-on que le comité olympique souhaite produire moins de torches et privilégier les torches réutilisables. Kader Si-Tayeb, candidat au relais, ajoutera-t-il cette pièce à sa collection ? « (rires) Inch’Allah ! Ça va être compliqué, mais on ne perd pas espoir. »

Vue d'ensemble de la Foire mondiale de collectionneurs olympiques au stade Charléty de Paris, le 23 juin 2023. © Nicolas Bamba/RFI

