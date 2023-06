Eurobasket: l'équipe de France féminine décroche la médaille de bronze face à la Hongrie

Les basketteuses françaises ont décroché la troisième place au Championnat d'Europe en dominant sans difficultés la Hongrie (82-68), ce dimanche 25 juin à Ljubljana. Malgré la déception de la veille suite à leur défaite en demi-finale contre la Belgique, les Bleues signent une série inédite puisqu'elles montent sur leur huitième podium continental consécutif après leurs médailles d'argent de 2013, 2015, 2017, 2019 et 2021. Elles écrivent ainsi l'une des plus longues présences sur le podium d'un Euro, non loin des neuf médailles de la Tchécoslovaquie dans les années 1950 et 1960, mais encore à distance des 22 finales de rang pour 21 sacres de l'URSS de 1950 à 1991.

Les Bleues célèbrent leur médaille de bronze au Championnat d'Europe après leur victoire face à la Hongrie, le 25 juin 2023. © AFP / JURE MAKOVEC

Texte par : RFI Suivre