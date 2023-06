Alpinisme: Sophie Lavaud, première Française à gravir les quatorze sommets à plus de 8 000m

Ce lundi 26 juin, l'alpiniste Sophie Lavaud est devenue la première française, tous genres confondus, à avoir gravi les quatorze sommets du monde à plus de 8 000 mètres. Elle réalise ce rêve grâce au sommet du Nanga Parbat.

Publicité Lire la suite

Le Nanga Parbat, culminant à 8 126 m, au Pakistan, était la dernière montagne de plus de 8 000 mètres qui manquait à Sophie Lavaud, 55 ans. « Plus je grimpe ces grandes montagnes et plus je me rends compte que l'on n'est rien face à l'immensité de l'Himalaya », avait-elle expliqué à l'AFP, avant cette ascension.

Née en Haute-Savoie, cette alpiniste a la triple nationalité française, suisse et canadienne. Elle a achevé un projet hors du commun : celui de gravir ces quatorze sommets, les plus hauts du monde. Ce projet a commencé à prendre forme dans son esprit en 2012, lorsqu'elle a atteint son premier 8 000, le Cho Oyu, un sommet tibétain.

« En 2015, j'ai démissionné de mon dernier job (dirigeante d'une société d'événementiel, ndlr) pour sauter le pas et me consacrer pleinement à cet objectif (...) J'aime l'aventure qui s'inscrit dans chaque expédition, j'aime les pays, les villages qu'on traverse, les rencontres, la vie sur les camps de base », avait-elle détaillé.

Douze heures d'ascension

Aucun Français n'avait mené cette ambition jusqu'au bout, malgré des tentatives. En 2012, l'aventurière commence par le Cho Oyu, un sommet tibétain. Deux ans plus tard, elle s'attaque à l'Everest, le toit du monde. Ce lundi 26 juin, avec une équipe de vingt autres alpinistes, elle atteint le sommet pakistanais du Nanga Parbat après douze heures d'ascension.

C'est à 8126 mètres au-dessus du sol que se réalise le rêve de Sophie Lavaud. Ils ne sont que quelques dizaines à avoir réussi, dont une poignée de femmes. Une autre les rejoindra peut-être. L'expédition était menée avec Kristin Harila, l'alpiniste norvégienne qui cherche à gravir les quatorze même sommets, en moins de six mois.

Une quarantaine d'hommes et de femmes dans le monde ont gravi les quatorze géants himalayens, selon la base de données en ligne The Himalayan Database. L'alpiniste italien Reinhold Messner, en 1986, est le premier à l'avoir fait. Mais Sophie Lavaud est la seule française, tous genres confondus, à avoir accompli un tel exploit.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne