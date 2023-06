Basket: Victor Wembanyama renonce au Mondial 2023 avec les Bleus

Victor Wembanyama, la nouvelle sensation de la NBA, a annoncé qu'il ne participerait pas au Mondial-2023 avec la France, évoquant dans un entretien publié lundi sur le site internet de L'Equipe un « sacrifice nécessaire », alors qu'il va disputer sa première saison avec les San Antonio Spurs. « Ce ne serait pas réaliste en termes de développement et pas prudent en termes de santé », a affirmé "Wemby", dans cet entretien réalisé par le quotidien à San Antonio, au Texas, où le jeune Français (19 ans), premier choix de la draft, vient de poser ses valises après une semaine agitée lors de laquelle il a reçu un accueil de rock-star aux Etats-Unis. L'ancien joueur des Metropolitans 92 a jugé ce choix tout à la fois « irrévocable » et « frustrant », en soulignant qu'une participation au prochain Mondial, du 25 août au 10 septembre en Asie, aurait signifié un total de « 170 matches en 24 mois », en y incluant la saison à venir et les Jeux olympiques de Paris 2024.

Victor Wembanyama (à droite), aux côtés de son manager Vincent Collet, le 14 novembre 2022 à Pau. © AFP/GAIZKA IROZ

