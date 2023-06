Basket: Nando De Colo, Nicolas Batum et Rudy Gobert avec les Bleus pour la Coupe du monde 2023

Nando De Colo, Nicolas Batum et Rudy Gobert figurent notamment dans la liste pour la Coupe du monde 2023 dévoilée ce mercredi 28 juin par Vincent Collet, le sélectionneur des Bleus. De Colo et Batum avaient renoncé à l'Euro 2022 pour se ménager, une raison qui a poussé Gobert à hésiter à participer au Mondial 2023 (25 août-10 septembre) avant de confirmer sa présence. Parmi les absents notables, on retrouve Victor Wembanyama, la nouvelle star tricolore de la NBA qui avait annoncé le 26 juin qu'il ne participerait pas à la compétition avec les Bleus, ainsi que le pivot franco-camerounais Joel Embiid, récemment naturalisé français mais indisponible cet été. Vincent Poirier, le pivot du Real Madrid régulièrement appelé en équipe de France, n'a cette fois pas été sélectionné. Parmi les surprises, on note la présence de Sylvain Francisco (Peristeri, Grèce) ou encore Yakuba Ouattara, capitaine de Monaco et récent champion de France. Médaillée de bronze au Mondial 2019 en Chine, l'équipe de France affrontera le Canada, la Lettonie et le Liban dans le groupe H.

L'équipe de France de basket avait décroché la médaille de bronze lors de la Coupe du monde 2019 en Chine. © AFP / HECTOR RETAMAL

Texte par : RFI Suivre

