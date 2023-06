Boxe: les Français Sofiane Oumiha et Estelle Mossely qualifiés pour les JO 2024

Les boxeurs français Sofiane Oumiha et Estelle Mossely ont décroché leur qualification pour les JO de Paris 2024 en se qualifiant pour les demi-finales des Jeux européens, ce mercredi 28 juin à Nowy Targ en Pologne. Estelle Mossely a remporté son quart de finale contre la Kosovare Donjeta Sadiku en -60 kg sur le score de 4 à 1. « C'était un combat dur. Il ne fallait pas céder à la pression, mais on s'était bien préparé et maintenant on a un billet. Rendez-vous à la maison », a déclaré la médaillée d'or à Rio en 2016. De son côté, le triple champion du monde Sofiane Oumiha, 28 ans, a vaincu le Turc Bilge Kanli en -60 kg à l'unanimité des juges. « Je me devais d'être de la partie à Paris. Se qualifier un an à l'avant, c'est bon pour le moral », a estimé le vice-champion olympique à Rio.

Sofiane Oumiha a été médaillé d'argent aux Jeux olympiques de Rio, le 16 août 2016. © AFP / Archives

