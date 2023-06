JO 2024: le Comité national olympique et sportif français veut dépasser les crises et avancer

Le CNOSF (Comité national olympique et sportif français) tient ce jeudi 29 juin son conseil d'administration chargé d’élire le successeur de Brigitte Henriques, présidente démissionnaire le 25 mai dernier. Deux candidats, David Lappartient et Emmanuelle Bonnet-Oulaldj, briguent les suffrages des votants lors d’un scrutin censé mettre définitivement un terme à la crise qui secoue l’institution depuis plusieurs mois.

Publicité Lire la suite

Le rideau va-t-il tomber pour de bon sur un triste spectacle ? C'est en tout cas ce qu’espère la famille du sport français, désireuse de remettre le CNOSF en ordre de marche, à un an des Jeux Olympiques de Paris. Ce jeudi après-midi, les 48 membres du Conseil d’administration doivent départager les deux candidats déclarés à la succession de Brigitte Henriques, qui a jeté l’éponge le 25 mai après des mois de querelles internes.

Même s’il n'est pas l'organisateur direct des JO 2024, le CNOSF est censée promouvoir les valeurs de l'olympisme. Or, on s'en était bien éloigné depuis le 12 septembre dernier, date du limogeage par Brigitte Henriques de son secrétaire général Didier Séminet. Le point de départ d'un feuilleton rythmé par des règlements de comptes personnels portés devant la justice, une utilisation jugée abusive de l'argent du Comité et par un désaveu public de la présidente par son prédécesseur Denis Masseglia.

Cette triste période, c'est David Lappartient qui semble parti pour la refermer. L'actuel patron de l'Union cycliste internationale, âgé de 50 ans, a comme rivale Emmanuelle Bonnet-Oulaldj, 45 ans, co-présidente de la Fédération sportive et gymnique du travail, déjà candidate en 2021 avec un score non négligeable de 16 %. Mais, son adversaire a une expérience de dirigeant (des fédérations française et européenne de cyclisme notamment) qu'il compte mettre à profit pour parer au plus pressé : « La priorité, c’est de rassembler et d’unifier le mouvement sportif français. Je crois avoir pu démontrer, lors des différents mandats qui m’ont été donnés, que j’ai toujours réussi à fédérer et mettre du lien ». Et, il faudra le faire dans le cadre d'un emploi du temps très chargé. David Lappartient détient en effet 10 mandats sportifs et politiques locaux.

À lire aussiLe Français David Lappartient à la tête de l’Union cycliste internationale

L’œil vigilant du CIO

Parmi ses fonctions, celle de membre du CIO – depuis février 2022 - revêt une importance toute particulière, quand on sait combien l'instance de Lausanne s'est alarmée de la tournure des événements au CNOSF, au point de lui lancer publiquement un rappel à l'ordre. La candidature de David Lappartient fait sens. « Il est candidat par devoir, car il était nécessaire qu’une incarnation du CIO prenne les devants », explique Kevin Bernardi, spécialiste de l'olympisme et fondateur du site Sport et Société. « Son projet est marqué par une forte empreinte du CIO. En être membre, c’est bienvenu, car on sait qu’il aura un regard vigilant sur l’organisation des Jeux de 2024. » Pour autant, faire de l’aristocratie olympique ne garantit ni un blanc-seing du mouvement sportif français, ni d'être exempt de tout reproche. Outre son côté cumulard, David Lappartient est critiqué pour sa proximité avec le Russo-Turkmène, Igor Makarov, ancien cycliste devenu oligarque du gaz. Il a également fait l'objet d'un signalement de l'association Anticor pour des marchés passés en tant que président du parc naturel régional du Morbihan.

Réussir les Jeux et l’après-Jeux

Passé le scrutin, l'élu(e) n'aura que peu de temps pour agir, car l'échéance des Jeux de Paris se rapproche à grande vitesse, et plusieurs dossiers doivent avancer, comme la désignation d’un chef de la délégation française pour les JO. Mais il ne faut pas non plus oublier les missions sur le plus long terme. « Il faut réussir les Jeux et l’après-Jeux », rappelle Cédric Gosse, le président de la fédération française de triathlon. « Poursuivre le travail entrepris sur les conditions de préparation des athlètes et travailler sur la vitrine que représentent les Jeux pour la pratique sportive en France. L’exposition médiatique sera très forte de juillet à septembre 2024 (avec les Jeux Paralympiques). On peut penser que des jeunes vont ensuite rejoindre des clubs. Ça pose la question d’un nombre suffisant d’encadrants et de bénévoles, et le CNOSF a un rôle primordial dans ce domaine ». D’où l’importance d’en finir avec cette période agitée, telle que le Comité n'en avait jamais connu depuis sa création en 1972. Celui ou celle qui en tiendra les rênes n'aura toutefois que deux ans de visibilité puisqu'il (ou elle) ne fera qu'achever le mandat abandonné par Brigitte Henriques.

À lire aussiLa présidente du Comité olympique français démissionne à 14 mois des JO de Paris

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne