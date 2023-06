Foot: en Italie, l'Inter Milan salue Skriniar, attendu au Paris-SG

L'Inter Milan a officiellement salué vendredi le défenseur Milan Skriniar, au club depuis six ans et en fin de contrat, attendu au Paris-SG la saison prochaine. « Arrivé de la Sampdoria en 2017, le défenseur slovaque quitte Milan après avoir conquis cinq titres (scudetto en 2021, Coupes d'Italie en 2022 et 2023 et Supercoupes d'Italie en 2022 et 2023) », a souligné le club nerazzurro sur son site, au dernier jour du contrat de Skriniar. Le club fait part des « salutations et remerciements de la part de toute la famille intériste ». Le transfert du joueur âgé de 28 ans vers le PSG est acté depuis janvier. L'Inter lui avait alors retiré le brassard de capitaine, mais n'avait jamais officialisé le départ de son défenseur, qui a vécu une dernière saison perturbée par un mal de dos récurrent. Skriniar s'est blessé le 22 février lors du huitième de finale aller de Ligue des champions contre le FC Porto (1-0). Il n'a depuis pu jouer que dix minutes lors du retour au Portugal, le 14 mars, et avait dû se résoudre à être opéré au niveau des vertèbres lombaires, en France, à la mi-avril. Il était sur le banc, mais n'était pas entré en jeu lors de la finale de la C1 perdue contre Manchester City (1-0) le 10 juin.

Milan Skriniar, défenseur slovaque de l'Inter Milan. REUTERS - DANIELE MASCOLO

