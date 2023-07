Boxe: le Français Sofiane Oumiha décroche son premier titre de champion d'Europe

Le boxeur français Sofiane Oumiha a remporté son premier titre européen face au Géorgien Lasha Guruli en finale des Jeux européens, ce samedi 1er juillet à Cracovie en Pologne. À 28 ans, le triple champion du monde des poids légers et vice-champion olympique à Rio en 2016 ajoute enfin à son palmarès le sacre européen qui lui manquait. « J'avais cet objectif bien précis en tête, j'ai toujours perdu lors des finales de ces Jeux et j'avais à cœur de bien faire », a-t-il expliqué. Pour la boxe française, ces Jeux européens sont d'ores et déjà une réussite puisque Oumiha, déjà qualifié pour les Jeux olympiques de Paris 2024 depuis le 28 juin, sera accompagné de sept autres athlètes tricolores l'année prochaine en quête de l'or olympique, dont l'ancienne championne olympique Estelle Mossely.

Sofiane Oumiha lors des Jeux olympiques de Rio en 2016. © AFP

Texte par : RFI Suivre