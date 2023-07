Le journal de bord d’Adrien Petit, épisode 1: «Le frisson du grand départ»

Tour de France 2023

Coureur expérimenté, ancien vainqueur d’étape sur la Tropicale Amissa Bongo, au Gabon, le Français Adrien Petit dispute, à 32 ans, son 5e Tour de France. Sa mission cette année : encadrer l’Érythréen Biniam Girmay, leader de l’équipe Intermarché-Circus-Wanty et candidat à une victoire d’étape. Il nous raconte la course de l’intérieur, ses bons et ses mauvais moments, dans des carnets de route hebdomadaires.

Le grand départ

C’est toujours excitant d’arriver sur le Tour de France. Quand on le termine, après trois semaines de course, complètement cramé, on se dit : « C’est le dernier ! » Et puis finalement, tous les ans, j’ai envie d’y revenir pour revivre cette atmosphère, cette ferveur. Le frisson du grand départ, c’est quelque chose : sur mes quatre participations, j’ai connu le Yorkshire, Düsseldorf, le Mont-Saint-Michel et Copenhague. À chaque fois c’était fou ! Ici, à Bilbao, on n’a pas eu le soleil, et je m’attendais à voir un peu plus de monde pour la présentation des équipes, mais je sais qu’une fois la course lancée, sur les routes, ce sera grandiose parce que les Basques sont fous de sport en général, et de cyclisme en particulier.

Partir un Tour

Je n’ai pas vraiment de routine spécifique avant le départ. Je rentre simplement tous les parcours des étapes dans mon compteur et je me rase les jambes. Je n’oublie jamais de prendre mes enceintes dans la valise : important pour mettre un petit fond musical dans la chambre d’hôtel.

Un Tour, c’est aussi un mois loin des proches. Je ne coupe pas le contact, bien sûr, mais je suis concentré sur la course, dans ma bulle. Je communique surtout par texto avec ma femme et ma fille, mais on s’appelle très peu.

Le cyclisme, sport à risques

J’étais sur le Tour de Suisse le jour de la chute mortelle de Gino Mader. (cycliste suisse de l’équipe Bahrain-Victorious, Gino Mader est décédé le 16 juin des suites d’une chute dans la descente d’un col, NDLR). Dans l’équipe, tout le monde était choqué et on avait décidé de quitter la course. Maintenant, on essaye de ne plus trop en parler, de tourner la page. On fait un métier dangereux, on le sait. Il y a toujours eu des drames, il y en aura encore, ça fait partie de notre sport.

Les organisateurs font leur maximum pour limiter les risques mais c’est difficile de trouver une solution. En tant que coureur expérimenté, je veux simplement dire aux plus jeunes qu’il faut se respecter entre nous, dans le peloton, pour éviter les situations tendues et les accidents. Avec mes proches, le sujet est un peu tabou. Je sais qu’ils ont très peur. Ils savent que je suis confronté quasiment quotidiennement au danger, en course et même à l’entrainement, mais on essaye de faire abstraction.

Capitaine de route

Sur ce Tour de France, je serai le « grand frère », le capitaine de route dans notre équipe Intermarché-Circus-Wanty. Je dois assurer la bonne ambiance dans le groupe, donner le cap, mettre tout le monde dans de bonnes dispositions pour atteindre nos objectifs. Ce rôle n’est pas évident, il y a des responsabilités, un peu de pression, mais j’aime ça et je pense que je suis assez doué pour. C’est assez naturel, j’ai toujours eu cette envie d’apporter mon expérience aux plus jeunes.

Biniam Girmay, le talent zen

Pour son premier Tour de France, Biniam sera l’un des leaders de notre équipe, notre carte maitresse pour une victoire d’étape. Il est encore très jeune, il se rend compte de l’engouement autour de lui, des attentes, mais il arrive à rester assez calme, à ne pas trop se mettre la pression. Et nous, on le laisse découvrir à son rythme, sans trop lui en rajouter.

Il a tellement de talent à son âge qu’il gagnera un jour une étape du Tour, cette année ou plus tard. C’est un leader très respectueux, discret, incontestable compte tenu de ses résultats, mais il essaye de ne pas trop se prendre au sérieux avec ce statut. Tout va très vite pour lui, mais il est resté le même qu’à son arrivée chez les professionnels et il apprend au fur et à mesure.

Témoin des progrès africains

Plus tôt dans ma carrière, j’ai participé plusieurs fois à la Tropicale Amissa Bongo, au Gabon, et je remarquais que le niveau du cyclisme africain progressait très vite d’années en années. Le matériel évoluait, l’approche des courses, la nutrition, aussi. Les premières fois, certains partaient avec de l’eau dans les bidons et des bananes dans les poches, mais au fur et à mesure, ils se sont mis au niveau et j’étais sûr qu’avec les talents que je repérais dans ce peloton africain, certains allaient vite exploser au niveau mondial, comme Biniam aujourd’hui.

Bilbao, Adrien Petit

